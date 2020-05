La ONCE pide a la sociedad que ayude a sus afiliados a mantener las distancias sociales

Por ejemplo, en Canarias, son cerca de 800 las personas ciegas totales que viven solas. El delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, aseguraba hoy a Acfi Press que la organización tuvo que llevar a cabo un ERTE del que todavía no tienen claro cuándo podrán salir, aunque no ha afectado a toda la plantilla ya que buena parte de sus trabajadores siguen llevando a cabo su labor, especialmente los que llevan a cabo una labor social para ayudar a los afiliados que más difícil están pasando el estado de alarma, ya sea para echarles una mano a nivel psicológico o incluso haciendo que hasta sus viviendas llegue lo necesario en el día a día para superar esta fase.

«Hemos tratado sobre todo de mantener la atención a los afiliados, estar muy cerca del colectivo. Cerca del 60% de nuestros afiliados son mayores de 60 años y en ellos se dan muchas situaciones de soledad. Hemos hecho un profundo seguimiento de las personas ciegas totales que viven solas, que en Canarias son cerca de 800», apunta López Mármol.

En un momento donde las distancias sociales son esenciales para salir adelante y evitar la propagación del virus, el delegado territorial de la ONCE en el Archipiélago pide a la sociedad dos cosas, primero que se fijen bien en si la persona que no cumple ese distanciamiento tiene algún tipo de invidencia o problema visual y, de ser así, que les intenten ayudar: «Te puedes ver envuelto en una situación un poco desagradable por la distancia social que se ha impuesto. Ahí es donde pedimos el apoyo de la sociedad. Incluso le pasa a los usuarios de perros guías porque los perros están acostumbrados a caminar por la calle y a salvar obstáculos, pero no a medir las distancias, no sabe si tiene que estar a un metro o a dos de las personas».

Otro de los problemas que se pueden presentar de inmediato para las personas ciegas es el de la lectura. El sistema Braille se hace con los dedos y en un momento donde la higiene de manos es esencial López Mármol tiene claro que de una manera u otra lo tendrán que seguir usando porque «no nos queda más remedio».

Puntos de venta de la ONCE

Por último, López Mármol no tiene claro en qué momento se podrán retomar la venta de los distintos cupones que vende la organización, aunque calcula que podría ser ya en pleno mes de junio: «Estamos en ese momento de protocolo, esperando que haya suficientes personas en las calles para poder vender nuestros productos. Nuestros vendedores estarán en las calles, como siempre, y en los cerca de 5.000 kioscos que tenemos en toda España. Lo que estamos viendo es que tenemos que proveerlos de pantallas faciales, mascarillas, hidrogeles y guantes, cuando sean necesarios. Afortunadamente nuestros casi 20.000 vendedores tienen terminales de puntos de venta con lo que pueden cobrar con tarjeta y no tienen que manejar dinero físico, lo que es una ventaja, y además muchos tienen también mesas expositoras que ya genera una separación propia, eso también es importante».