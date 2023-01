Condenado a 15 años de cárcel por el crimen de La Isleta

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 15 años de prisión al autor del crimen de La Isleta, el individuo que acabó con la vida de su exmujer en su domicilio durante el confinamiento el 4 de abril de 2020.

El fallo entiende que José Marcial Pastor Acosta fue responsable de un delito de asesinato, con la circunstancia agravante mixta de parentesco y las atenuantes simples de confesión y arrebato u obcecación. Además de la pena de cárcel, el acusado será sometido a un régimen de libertad vigilada durante cinco años y tendrá que abonar las costas procesales sin que la mismas incluyan las del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias.

José Marcial Pastor Acosta había contraído matrimonio en el año 1987 con Encarnación Guiral hasta que se divorciaron en septiembre de 2013. Pero a pesar de la ruptura, José Marcial asumió el papel de cuidador de su exmujer, recibiéndola en su domicilio de la calle La Naval, lugar en el que convivieron juntos con la excepción de dos periodos en que fue ella ingresada en una residencia para mayores debido a su delicado estado de salud desde hacía años.

Encarnación, de 77 años de edad cuando perdió la vida, estaba afectada por un deterioro cognitivo moderado severo, diagnosticada de demencia mixta orgánica por consumo de alcohol y deterioro cortical tipo Alzheimer, que le imposibilitaba el autocuidado, siendo incapaz para tomar decisiones razonables respecto de su patrimonio ni comprender el significado de un proceso judicial. Esto motivó que José Marcial fuese la persona que atendiese la casi totalidad de sus quehaceres diarios.

En este contexto, el 4 de abril de 2020, sobre las 20.30 horas y «después de cenar juntos» en el domicilio de La Isleta, la fiscal narra que Encarnación se quedó dormida, despertándose a las 02.00 horas de la madrugada yendo al cuarto de baño de forma continua «para enjuagarse la boca». La víctima solicitaba con insistencia que José Marcial le diera caramelos, mostrándose inquieta, sin parar de ir a la cocina y al lugar de aseo, haciendo ruidos con la garganta, conducta que se repetía periódicamente todas las noches.

Sobre las 3 o 4 de la madrugada de ese 4 de abril, el encausado agarró por el cuello a Encarnación apretando un poco para pedirle que se callara, pero sin embargo, aflojó esta presión al poco tiempo.

Horas después y pero en todo caso antes de las 06.50, el acusado actuó «movido por el ánimo de acabar con la vida de quien fuera su esposa«. Observó que su exmujer se encontraba sentada en la cama con los pies en el suelo de espaldas a él, lo que facilitaba su ideación y que la víctima no pudiese realizar algún tipo de defensa. Esto lo aprovechó para, presuntamente, sorprenderla por detrás, pasando el brazo y antebrazo derecho por el cuello y apretar todo lo fuerte que pudo. Al comprobar que al soltarla aún mantenía la respiración, tomó una almohada con la mano izquierda y la colocó sobre la cara de la víctima, ejerciendo presión, hasta lograr que dejase de respirar y asegurar que no mostraba signos vitales, detalla la sentencia.

La muerte de Encarnación se produjo, según consta en el informe de autopsia, por una acción de origen violento por asfixia mecánica, debida a la «obstrucción extrínseca de la vía aérea, siendo la inmediata la anoxia anóxica».

Minutos después de acabar con la vida de su exesposa y sobre las 06.50 horas, el encausado bajó al portal de la vivienda y llamó por teléfono a la policía para reconocer que había perpetrado la muerte de su exmujer, manifestando, entre otras, la siguiente expresión: «Mire, acabo de matar a mi mujer, la asfixié... porque es una persona que está... ansiosa, tiene enfermedad ansiosa y no he podido más ya, está toda la noche ansiosa y ansiosa y no podía más ya», dijo a los técnicos de emergencias que recogieron la llamada telefónica.