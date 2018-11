El PSOE descarta que la isla no logre los 6 millones estancados en Madrid

El secretario general del PSOE en la islas, Ángel Víctor Torres, declaró ayer que «la mayoría» de las partidas para ayuntamientos de Gran Canaria recogidas en los presupuestos del Estado a iniciativa de NC «están resueltas» para restar peso a la posibilidad de que puedan perderse definitivamente 6 millones de euros para diversas actuaciones en Santa Lucía de Tirajana, Telde, Guía, Tejeda y Las Palmas de Gran Canaria.

Torres negó que tales subvenciones estén únicamente estancadas en la administración estatal, dado que algunos expedientes se encuentran aún en trámites municipales, y adelantó que la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, informará hoy en detalle.

El temor instalado en los consistorios afectados debido al cierre del presupuesto estatal desde el 5 de noviembre es compartido por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien indicó que «estamos haciendo las gestiones necesarias con responsables del PSOE de Canarias y con el diputado y la senadora de NC para agilizar los trámites» que permitan desbloquear obras de saneamiento, hidráulicas, acondicionamiento del litoral o renovación urbana, entre otras actuaciones.

Para el dirigente de NC «sería muy grave que no se cumpliera con los acuerdos y se frustraran proyectos insulares y municipales de indudable importancia y trascendencia».

Tales proyectos se incluyeron primero en el presupuesto del Estado de 2017, a través de enmiendas pactadas por NC con el PP para dar su visto bueno a las cuentas. Quedaron prorrogadas en el de 2018 y los alcaldes temen perder la consignación si las partidas no se desbloquean antes del 31 de diciembre.

El presidente del PP canario, Asier Antona, aseguró que la inversión estancada en Madrid demuestra que al Gobierno de Pedro Sánchez poco le importa el archipiélago. Son más de 6 millones de euros paralizados porque el Ejecutivo central no ha dado curso a los decretos, dijo antes de advertir que podrían perderse si finaliza el año y el Gobierno socialista no da antes el correspondiente visto bueno

Preguntado por las subvenciones millonarias aprobadas en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy tras el acuerdo con NC, Antona afirmó que «no nos sorprende» la situación ya que Pedro Sánchez vuelve «a demostrar una insensibilidad con Canarias», una región, dijo, «que no es una prioridad para Madrid como sí lo es para el PP».

Para Antona, otra vez un Gobierno socialista «nos está tomando el pelo a los canarios. Si no, no se entiende que aún el presidente Sánchez no haya firmado los decretos que liberarían una inversión millonaria destinada a infraestructuras básicas para muchos municipios y sus ciudadanos».

Que para Madrid Canarias ya no cuenta, agregó, se demuestra en que en la reciente visita del Rey para un foro de regiones ultraperiféricas «no vino ningún ministro».