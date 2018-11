Estancados en Madrid 6 millones en inversión para Gran Canaria

Subvenciones millonarias a varios ayuntamientos de Gran Canaria pactadas por Nueva Canarias con el PP en 2017 y prorrogadas en los presupuestos de 2018 están paralizadas en distintos ministerios y corren el riesgo de perderse definitivamente después de que el Gobierno de Pedro Sánchez cerrara el presupuesto el pasado día 5 de noviembre.

La mayoría de las obras, saneamiento, hidráulicas e infraestructuras viarias, están consignadas, tienen las partidas habilitadas por Hacienda y los proyectos pendientes de adjudicación en los ayuntamientos, pero siguen estancadas en distintos ministerios sin los preceptivos informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado para que el Consejo de Ministros apruebe los decretos que permitan la liberación del crédito.

En total, los afectados calculan que se tienen que liberar unos seis millones de euros destinados a obras de infraestructuras básicas, pero temen que tras el cierre presupuestario del pasado día 5 y el retraso en la tramitación en los ministerios correspondientes, especialmente en el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente, ahora de Transición Ecológica, no lleguen a tiempo al último Consejo de Ministro del año, se pierda el dinero y no se pueda recuperar al no existir nuevo presupuesto que prorrogue las subvenciones.

Según distintas fuentes, el retraso en la tramitación de los expedientes en los ministerios correspondientes se debe al caos organizativo del Gobierno, aunque algunos, alcaldes sospechan que pueda existir una «orden política» de paralización.

Los alcaldes han cumplido con la hoja de ruta para ejecutar los proyectos de subvención directa recogidos en los presupuestos de 2018 y los trámites previos. Acuerdos con el Cabildo de Gran Canaria, cambios en ordenanzas municipales, planes generales, encargo de proyectos a despachos profesionales, licencias, etc. están culminados, pendientes, solamente, de la liberación del crédito para sacar a concurso y adjudicar, es decir de la certificación y publicación en el BOE del acuerdo del Consejo de Ministros para los créditos correspondientes.

Las comunicaciones oficiales de los ayuntamientos al Gobierno han sido reiteradas, así como las gestiones políticas y las llamadas a los distintos departamentos para desbloquear los expedientes, hasta ahora sin éxito alguno.

En las mismas circunstancias se encuentran varias obras de infraestructuras básicas en el municipio de Santa Lucía, Telde, Guía y Tejeda, cuyos alcaldes también se han dirigido al Gobierno instando a la tramitación de las subvenciones antes del 31 de diciembre para evitar perder la consignación definitivamente y los gastos que han generado en los ayuntamientos la tramitación de los proyectos.

Todos los esfuerzos hechos hasta ahora por los alcaldes para que el Gobierno acelere los trámites han chocado con la burocracia de los distintos ministerios de los que dependen las actuaciones, que alegan dificultades de tipo procedimental, entre otras la falta de informes de la Intervención General del Estado y de la Abogacía. Los alcaldes consultados apelan a la «voluntad» para resolver el papeleo pendiente antes del 31 de diciembre.

En concreto están pendientes de resolver en el Ministerio de Fomento subvenciones al Ayuntamiento de Guía, una para el acondicionamiento litoral San Felipe y de la Playa del Vagabundo, por valor de 1,5 millones de euros y otra para la renovación y regeneración urbana de Marente, con un presupuesto de 900.000. En el Ayuntamiento de Santa Lucía, para actuaciones en el ciclo integral del agua, red general de saneamiento con un presupuesto de 2.5 millones de euros.