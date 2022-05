Festival de Eurovisión, en directo: Chanel parte con SloMo como una de las favoritas

19:48 Son muchos los personajes conocidos españoles los que están mandando su apoyo a la representante española en Turín. Las apuestas apuntan alto. Esta noche puede ser la de Chanel y su SloMo. El último ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de Twitter. ¡Mucha suerte, Chanel!



España está hoy con @ChanelTerrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en #Eurovision.

¡A por ello! pic.twitter.com/KIXaE5r6FI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2022

19:46 La historia dice que los artistas que actúan en la segunda mitad del festival tienen más posibilidades para alzarse con la victoria. ¿Se cumplirá esta noche? Chanel actúa en el décimo puesto y no le da miedo el mito. "Yo siempre primera, nunca secondary", afirmó la representante española tras conocer la posición en la que actúa.

19:43 República Checa será la encargada de abrir el estival a las 21:00 horas. España actúa en el décimo puesto.