«Queremos llegar a las instituciones y tenemos base social para conseguirlo»

– Reunir, el movimiento político que usted encabeza, se presentó en mayo en Santa Lucía de Tirajana y desde entonces ha tomado forma en otros municipios, con vocación de seguir creciendo. ¿En qué momento se encuentra ahora?

– Reunir está en una etapa de crecimiento continuo y horizontal, incorporando a todos los proyectos que quieran integrarse en un movimiento social de carácter político que responda a las necesidades de cada territorio y que se centre en las demandas de la población. Por supuesto, con elementos comunes: somos un proyecto municipalista que pretende abarcar toda Canarias y llegar a la instituciones, pero que trata de aunar las visiones de cada territorio para hacer un proyecto común, respondiendo a las necesidades de la gente de manera directa y alejado de la verticalidad de los partidos a los que hay que pedir cita para tratar de las cuestiones del día a día.

– ¿Estará Reunir en condiciones de presentarse a las elecciones autonómicas de mayo de 2023?

– La base social está siendo bastante fuerte. Esperábamos cierto agotamiento porque la gente está cansada y es normal, ante la continua desidia de la clase política. Entendíamos que el trabajo iba a ser la pedagogía de no abandonar los espacios de decisión política, porque eso es lo que pretenden estos partidos a través el agotamiento y valiéndose de una ley electoral que les permite la estrategia de votar lo menos malo como si eso fuera lo bueno. Sin embargo, hemos visto que hay una buena respuesta social y eso nos anima a intentar llegar a todas las administraciones, porque los cambios estructurales se tienen que dar ya. No podemos dar pasos atrás porque nos están comiendo terreno en los derechos sociales, lo que nos obliga no solo a mantenernos en el frente sino a dar un paso adelante.

– ¿Y cómo va a combatir una nueva fuerza política la desafección ciudadana hacia la política?

– Los partidos de estructura vertical han hecho creer a la gente de manera intencionada que la política son los partidos, unificando conceptos para que no se entienda ninguna decisión política si no hay un partido de por medio. Nosotras proponemos un modelo en el que la gente sea parte de la decisión política, en el que la gente sea el primer agente político y nosotras un instrumento de la decisión, hablamos de participación real y efectiva y no de una consulta electoral cada cuatro años.

– Los ciudadanos pueden decir que eso ya lo han oído antes.

– Precisamente. Es que Reunir viene para mantener ese espacio que se creó y se han cargado quienes decían que iban a potenciar la participación y la horizontalidad pero se han convertido en una herramienta más del sistema. Queremos estar en ese espacio con el pueblo y estamos viendo que hay bastante acogida. Es cierto que cuesta hacer entender que no tenemos el mismo discurso de quien le viene a vender un libro a la puerta de casa, sino que hemos venido a tratar de entender qué queremos para Canarias. Y la gente está respondiendo a esa pregunta. Eso nos hace pensar que la gente está agotada, sí, pero no abatida.

– Desde Podemos, el partido al que usted acaba de hacer referencia sin nombrarlo, han surgido voces contra Reunir porque añade división a la izquierda y por tanto favorece a la derecha.

– Es gracioso, porque son los mismos ataques que ellos sufrieron desde Izquierda Unida. Podemos ha llegado, se ha institucionalizado, ha credo su aparato al margen de la gente y ahora resulta que consideran que la gente no puede decidir al margen de Podemos. Me recuerda demasiado a una estructura vertical. Nosotras no pretendemos dividir, sino lo contrario. Es más, Reunir, como concepto, pretende crear un espacio en el que se integren todos los proyectos que quieran trabajar por Canarias, sobre unas bases comunes como la soberanía alimentaria, la inversión real efectiva, poner la economía al servicio de la mayoría, ir hacia un modelo turístico que no sea salvaje con nuestros recursos ni expolie el territorio, todo aquello que se supone que venían a hacer los que ahora han abandonado estos objetivos en nombre del progreso, ¿qué progreso? Si los movimientos sociales se están sintiendo poco representados por quienes están en el Parlamento, alguna autocrítica deberían hacer los partidos.

– ¿Tiene cabida Reunir en la plataforma Sumar que está organizando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz?

– Si Sumar quiere trabajar por Canarias e inicia conversaciones podremos sentarnos a hablar sobre cómo colectivizar el proyecto, pero siempre que sea Canarias quien decida, esa es una premisa irrenunciable.

– Como dirigente de la Coordinadora de Acción Social de Canarias compareció recientemente en el Parlamento y criticó con dureza la gestión de los servicios sociales en la islas. ¿Cómo la mejoraría?

– Ya he anunciado mi renuncia al cargo por coherencia y para no ocupar espacios. Pero mantengo que la situación de los derechos sociales es una calamidad. Este Gobierno que se supone de progreso ha impulsado la política de la dádiva, pero no solventa los problemas estructurales. Se atribuyen hitos y mejoras para capitalizar un discurso pero los datos son los que son y demuestran una incompetencia manifiesta. Para revertir esta situación hay que vincular a los agentes sociales a las decisiones a cargo de un porcentaje del presupuesto de derechos sociales. Ya hay un órgano que tiene un reglamento y una estructura como el Consejo General de Servicios Sociales, que debería ser más plural, y hacen falta más consejos sectoriales y comisiones de trabajo de donde tienen que salir decisiones vinculantes. Hay que analizar los modelos de gestión que no están funcionando, porque las instituciones avanzan más lento que las necesidades de la población.

– Recibe continuamente ataques personales, especialmente en las redes sociales, por su visibilidad y su identidad de género. ¿Cómo los encaja?

– Como algo habitual. Lo que el sistema no logra asimilar lo regurgita en forma de odio. Llevo tiempo acogiendo personas del colectivo LGTB y sé de dónde viene ese odio. Es el eterno de rechazo de quienes ven en riesgo sus privilegios. Cuando la respuesta es el odio quiere decir que estamos en el buen camino y evidencia que la movilización social es fundamental. Nosotras somos activistas y lo seguiremos siendo, porque no hemos venido a atornillarnos al sillón.