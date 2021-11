Los interinos se encierran tras el plante del Gobierno regional

Función Pública confía en retomar las mesas de trabajo

La directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha reiterado el compromiso de la Consejería para acabar con el abuso de la temporalidad de los trabajadores. Justifica el motivo del aplazamiento a la espera del informe jurídico, que «no ha llegado en el tiempo y forma» previstos, pero que espera que no se demore más allá de quince días.

«La importancia de ese informe es que nos da seguridad jurídica a todas las partes, tanto a la Administración como al comité de huelga», insiste. «Debemos actuar siempre desde el marco de la legalidad vigente y, precisamente, estar fuera de ese margen es lo que nos ha llevado a esta situación», aclara. En este sentido, recuerda que fue el propio comité de huelga quien dirigió un comunicado al ministro Miquel Iceta y no al Gobierno de Canarias indicándoles sus propuestas para acabar con los abusos de temporalidad.

Sin embargo, al margen del retraso del acto público de la firma, desde Función Pública confían en que se pueda seguir avanzando en las negociaciones y constituir las mesas de trabajo previstas para principios de la próxima semana con el objetivo de abordar dichas propuestas y buscar soluciones a un problema «tan complejo» como la temporalidad.

Respecto a las presiones a las que han apuntado los sindicatos, la directora general asegura que no han influido «nada» en la toma de la decisión. «Si bien el comité de huelga dice representar a la mayoría sindical, que numéricamente es cierto, no todos los sindicatos están de acuerdo con lo que ellos plantean ni tampoco todos los trabajadores». Además, Martín ha puesto en valor el esfuerzo de Canarias en esta materia, ya que no todas las comunidades autónomas han procedido del mismo modo. «Quizás nosotros hemos dado un paso un poco más amplio que otras autonomías, que siguen esperando a que se modifique la legislación básica», explicó. «Mientras tanto, queremos escuchar las soluciones que plantean los propios trabajadores».