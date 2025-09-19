Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Amplificador · 19 de septiembre

Las voces de la violencia en España

Más de cincuenta voces de víctimas conforman el nuevo libro del periodista Doménico Chiappe. Hablan en primera persona elaborando un fresco de historias que merecen atención

Carlos G. Fernández
Doménico Chiappe

Carlos G. Fernández y Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:11

El escritor, profesor, periodista y compañero nuestro Doménico Chiappe publica 'Violencia. Voces de la violencia en España' con la editorial Pepitas de Calabaza. Dentro, el fruto de muchos años de reportajes de investigación con el hilo conductor de la violencia, con más de cincuenta casos. En 'El Amplificador' analizamos con él la inmensa variedad de violencias, la figura de la víctima, los sentimientos de culpa o el proceso de investigación para este tipo de reportajes ahora adaptados a un libro.

Créditos

  • Ilustración Álex Sánchez

  • Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia

  • Agradecimientos Raquel Peláez

