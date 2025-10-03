Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

El Amplificador · 3 de octubre

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

En este episodio partimos de la figura cambiante del sobrino de JFK para pasar por la sanidad estadounidense y la nueva ola mundial de desconfianza hacia los expertos

Más episodios

Carlos G. Fernández, Jon Garay y Mercedes Gallego

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:33

Comenta

Tras una vida como abogado ambientalista, enfrentándose a grandes corporaciones, ahora Robert Kennedy Jr es una de las caras más reconocibles y discutidas del gobierno Trump. Poniendo a la comunidad científica en alarma, el sobrino de JFK ha cancelado la financiación para las vacunas de ARN mensajero y ahora ha puesto el foco sobre el Paracetamol, sin ningún estudio serio que respalde su decisión y con varios en contra.

A través de su figura nos preguntamos, junto a nuestro compañero especializado en ciencia, Jon Garay, y la corresponsal en Nueva York Mercedes Gallego, cómo esta tendencia es mucho mayor: hay una clara desconfianza, e incluso en ocasiones una cierta rabia, contra las voces e instituciones que antes ostentaban lo que podríamos llamar «autoridad intelectual». ¿Hay solución a la vista?

Escucha aquí todos los episodios de 'El Amplificador'

También disponible en:

Créditos

  • Ilustración Álex Sánchez

  • Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

A continuación en El Amplificador

Siguientes episodios

Siguientes episodios

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

En este episodio partimos de la figura cambiante del sobrino de JFK para pasar por la sanidad estadounidense y la nueva ola mundial de desconfianza hacia los expertos

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de