Los dos mundos de James Rhodes

«El personaje y el artista son dos caras de una moneda, pero es con el segundo cuando constatamos que no todo es marketing»

Luego le tocó el turno a Chopin, «un tío muy triste» a juzgar por la mayoría de sus obras, explicaba el británico, pero que también supo sacar su lado juguetón con piezas como ese Scherzo n.2., en contraste con el carácter menos festivo de su célebre Nocturno in C minor. Para terminar, de nuevo, Beethoven con Waldstein, una sonata que demostró que con las tres bases del piano (escalas, acordes y arpegios), se puede alardear de virtuosismo. Una hora y media de música clásica supo a poco y cayeron dos bises. El público aún demandaba más, pero como todo buen postre, lo mejor es quedarse con ganas.

James Rhodes Tour 2019

Intérprete: James Rhodes.

Repertorio: Beethoven (Sonata in D minor Op 28 Pastoral), Chopin (Scherzo n.2 in B flat minor Op 31), Chopin (Nocturne in C minor op 48/1), Beethoven (Sonata nº 21, op53, Waldstein).

Fecha: 4 de diciembre.

Recinto: Teatro Cuyás.