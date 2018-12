7 planes para Fin de Año

1. A correr

El próximo 31 de diciembre llega una nueva edición de la Hospital Perpetuo Socorro San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, una carrera lúdico-festiva de 6 kilómetros que se ha convertido ya en una tradición para muchas familias. Compartir juntos la tarde de fin de año haciendo ejercicio no sólo te hará sentirte mejor antes de la cena, sino que te ayudará a empezar ese eterno propósito de «hacer más deporte». Además, al tratarse de una carrera solidaria, estarás contribuyendo con la inscripción a un fin benéfico.

2. Escapada

Puede parecer una locura dado la cercanía de las fechas, pero no lo es. ¡Aún estás a tiempo de organizar un viaje de última hora a algún destino cercano! La mayoría de las personas que pasan Fin de año fuera de casa ya han hecho sus reservas, y muchas compañías tratan de vender sus últimas localidades a un precio más que razonable. Si no tienes preferencias, sólo tienes que adentrarte en un buscador y ver qué lugares se adaptan mejor a tus necesidades. Eso sí, trata de evitar clásicos como Madrid o Viena si no te gustan las aglomeraciones.

Otra opción es reservar una habitación de hotel o una casa rural para pasar con amigos o en pareja los últimos días del año: una buena cena, buena compañía y unas vistas diferentes. ¿Qué más?