Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Alegría. EFE

El PSOE tiende la mano a Azcón para facilitar los Presupuestos en Aragón y evitar un adelanto electoral

Pilar Alegría se muestra dispuesta apoyar el techo de gasto para no tener unas cuentas «dictadas por Vox»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:12

Comenta

El PSOE se abre a facilitar la aprobación de los Presupuestos en Aragón. El presidente de la comidad, el 'popular' Jorge Azcón, puso de límite ... esta semana para adelantar elecciones si no se llegaba a un acuerdo y finalmente, el órdago ha recibido este lunes la respuesta de la secretaria de los socialistas aragoneses y ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha mostrado distpuesta abstenerse en la votación del techo de gasto, el paso previo a la aprobación de las Cuentas Públicas de 2026, lo que facilitaría que viera la luz verde en el parlamento regional. «Nosotros no queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha. No queremos un presupuesto que esté dictado por Vox. Queremos un presupuesto para todos y para todas«, ha afirmado la también portavoz del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  3. 3 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  6. 6 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  7. 7 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de diciembre
  9. 9 El Granca y el Cabildo buscan alternativa a Dreamland, que puede rescindir el contrato pero con penalización
  10. 10 La UD Las Palmas, a enseñar músculos en Siete Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PSOE tiende la mano a Azcón para facilitar los Presupuestos en Aragón y evitar un adelanto electoral

El PSOE tiende la mano a Azcón para facilitar los Presupuestos en Aragón y evitar un adelanto electoral