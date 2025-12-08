El PSOE tiende la mano a Azcón para facilitar los Presupuestos en Aragón y evitar un adelanto electoral

El PSOE se abre a facilitar la aprobación de los Presupuestos en Aragón. El presidente de la comidad, el 'popular' Jorge Azcón, puso de límite ... esta semana para adelantar elecciones si no se llegaba a un acuerdo y finalmente, el órdago ha recibido este lunes la respuesta de la secretaria de los socialistas aragoneses y ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha mostrado distpuesta abstenerse en la votación del techo de gasto, el paso previo a la aprobación de las Cuentas Públicas de 2026, lo que facilitaría que viera la luz verde en el parlamento regional. «Nosotros no queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha. No queremos un presupuesto que esté dictado por Vox. Queremos un presupuesto para todos y para todas«, ha afirmado la también portavoz del Gobierno.

«Les avanzo que el Partido Socialista facilitará la aprobación de ese techo de gasto porque de lo que queremos hablar desde ya, hoy mismo, es de ese Presupuesto por Aragón y para los aragoneses. No queremos perder ni un segundo, queremos trabajar para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía aragonesa», ha señalado en una rueda de prensa convocada el día después en el que se conociera que Pedro Sánchez ha fulmiado a Antonio Hernández, el que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual.

Entre los requisitos que han lanzado a cambio los socialistas están «vivienda pública sin especulación, inversiones en sanidad pública en todo el territorio, gratuidad en la educación del tramo 0-3 años, aumentar plazas públicas en las residencias para personas mayores o la ampliación de la línea 1 del tranvía y el impulso a la segunda línea en Zaragoza».

Alegría ha avanzado que se reunirá con el presidente aragonés este miércoles para conocer el presupuesto al detalle y se ha ofrecido a dialogar «para negociar unos presupuestos por Aragón».