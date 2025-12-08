Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El exasesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar R. C.

El Senado citará a Salazar por el presunto caso de acoso sexual

Los 'populares' llamarán a comparecer al exasesor de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación que hay en marcha en la Cámara Alta

C. P. S.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:30

El Partido Popular ha anunciado que va a llamar a comparecer en el al exasesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que que dé ... explicaciones tras ser acusado por acoso sexual. Los de Feijóo citarán a Paco Salazar en el marco de la investigación que se está llevando a cabo en la Cámara Alta por el 'caso Koldo'.

