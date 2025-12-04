Se aviva el malestar en el PSOE por la gestión de las denuncias por acaso sexual contra Salazar

La tormenta interna provocada por la gestión del caso Salazar no amaina. La reunión telemática convocada anoche de urgencia por la secretaría de Igualdad, Pilar ... Bernabé, con las responsables de área de los territorios se saldó, según fuentes partícipes en el encuentro, de manera insatisfactoria y sin que muchas de ellas llegaran a tomar la palabra, por lo que Ferraz ha emplazado a una nueva cita, esta vez presencial, la semana próxima.

Son muchas las mujeres del PSOE que se lamentan de la manera «desastrosa» en la que se ha abordado un asunto - las denuncias de acoso contra el ex alto cargo de Moncloa y ex dirigente del partido Paco Salazar - que mina, dicen, la credibilidad de la formación en una cuestión que forma parte de su corazón discursivo. Y más si se piensa que ya llueve sobre mojado, después del escándalo de los audios sobre mujeres de José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García. «Un despropósito todo», resumía anoche una alcaldesa.

Algunas dirigentes reclaman que, sin esperar más, el caso se lleve a la Fiscalía. Creen que sería el paso adecuado ya que Salazar se dio de baja como militante la semana pasada y ya no es posible adoptar ningún tipo de medida disciplinaria en su contra. Sin embargo, según las fuentes consultadas, no se ha tomado una decisión al respecto. Anoche Bernabé, que también reconoció el martes en la Ser el daño que este asunto hace a la formación, se limitó a pedir «confianza».

Lo que sobrevuela el ambiente es la sospecha de que el PSOE trató de enterrar el problema pensando que se esfumaría solo, meses después De que eldiario.es desvelara el pasado 5 de julio, justo cuando Salazar iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del partido, unas denuncias anónimas de dos mujeres que lo señalaban por comportamiento machista compatible con el acoso sexual en el ámbito laboral. El entones secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno renuncio a todos sus cargos y el partido animó a las mujeres a utilizar los canales internos de denuncia para estos casos.

Dos mujeres (distintas de las anteriores) dieron ese paso. No en Moncloa, donde ambas trabajaron y donde también se ofrecieron en charlas internas garantías de seguridad y confidencialidad en la aplicación de los protocolos, sino en el PSOE. Sin embargo, nadie se puso nunca en contacto con ellas y la semana pasada, según explicaron al mismo medio, vieron desparecer sus denuncias del sistema. El partido apuntó que tras la baja de Salazar como militante, también la semana pasada - y unas semanas después de ser fotografiado almorzando con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría-- el comité antiacoso ya no podía continuar con la investigación. Pero después de publicarse estos datos, rectificó y aseguró que todo seguiría su curso.