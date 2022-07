PSOE y Podemos dejan enfriar los ánimos antes de su reunión sobre el presupuesto de Defensa

Lo que se solicitó como una reunión «urgente», un adjetivo que reforzó el pasado martes la sensación de gravedad de la última crisis en el seno Gobierno, será un encuentro «cuando se pueda». Ni se ha definido aún cuál será la composición de cada formación en la comisión de seguimiento del pacto de coalición para abordar las discrepancias suscitadas en torno al compromiso asumido por Pedro Sánchez para incrementar el gasto en Defensa, ni tampoco se ha fijado fecha, pero las dos partes alejan la posibilidad de que tenga lugar antes del debate sobre el estado de la nación, que comienza el martes y durará tres días.

Sobre el papel, socialistas y morados coincidían inicialmente en que lo deseable era llegar a esa cita en las Cortes con el conflicto encauzado para evitar regalar a la oposición el argumento de la división, pero ahora sostienen que no está resultando fácil cuadrar agendas. La propia Díaz, que el miércoles estaba en Italia y este viernes presenta, tras casi un año de ir postergándolo, su proyecto Sumar, ya rebajó la importancia de la reunión solo un día después de haberla solicitado, cuando afirmó que ella misma y Sánchez darían con una «fórmula imaginativa» para salvar un enfrentamiento que complica el principal proyecto gubernativo, los Presupuestos Generales del Estado.

La ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, aseguró ayer, en todo caso, que el encuentro se producirá. Montero admitió que la negocaición de las Cuentas públicas supone un «reto muy importante» para la coalición y adujo que su intención es acometer una «reorientación feminista y social» del gasto público, así como un «fuerte blindaje» de los derechos y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, amenazada por el desorbitado alza de los precios, desconocido en 37 años.

Los morados ponen en cuestión que sea compatible atender las necesidades generadas por la elevada inflación y aumentar el gasto militar.Los socialistas replican que no hay dilema posible entre gastar en defensa para proteger la democracia europea de una amenaza como la de Rusia y mantener el gasto social, del mismo modo que no lo hubo durante la pandemia, alegan, entre economía y salud. Aun así, advierten de que el compromiso de elevar el presupuesto en Defensa hasta 2% del PIBde aquí a 2029 (y unas dos décimas en 2023) no es negociable y subrayan que la política exterior y de seguridad es competencia del presidente del Gobierno.

Legislatura larga

Mientras encuentran el momento para sentarse a, si no resolver, al menos pactar sus discrepancias, PSOEy Podemos se esfuerzan en dejar claro que en ningún caso romperán. «Nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, que es seguir trabajando por la mayoría social y protegiendo a la clase media y trabajadora. Lo que queda de legislatura, que es año y medio, se le va a hacer larguísimo a la derecha y la ultraderecha», alegó el miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

En la última reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición –convocada por Unidas Podemos para protestar por las «injerencias» de la vicepresidenta Nadia Calviño en la negociación de la reforma laboral pilotada por Díaz– Bolaños desempeñó un papel clave. Por la parte socialista participaron en el encuentro también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, y la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Y por la de Unidas Podemos, Ione Belarra e Irene Montero; el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Unos y otros siguen cruzando agendas. Hoy Bolaños viaja a Barcelona para reunirse con laconsejera Laura Vilagrà e intentar cerrar otra crisis, la del PSOEcon ERC por el espionaje, y el sábado Podemos celebra Consejo Ciudadano. El lunes por la mañana habrá Consejo de Ministros.Así que hay poco margen para adelantarse al estratégico debate de política general pero no es imposible.