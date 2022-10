Feijóo recela del tope ibérico tras reunirse con Von der Leyen

Alberto Núñez Feijóo volvió a cargar este jueves contra las políticas energéticas del Gobierno y el tope ibérico de gas que ha impulsado Pedro Sánchez y que, a su juicio, está «saliendo muy caro» a los españoles. Lo hizo desde Bruselas donde asiste a la reunión de líderes de Partido Popular Europeo y tras citarse ayer con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que aboga por considerar este mecanismo a nivel comunitario. «Nos está saliendo muy caro porque estamos financiando a los consumidores franceses», aseveró.

Feijóo, que agradeció a Von der Leyen que le recibiera antes del Consejo Europeo, cargó contra la «decepcionante» gestión que el Ejecutivo está haciendo de los fondos europeos, que «suspende claramente en materia de ejecución», y reclamó «reformularlos» y consensuar los criterios con las comunidades autonómas y las empresas. «Tal y como se ha llevado hasta la fecha –aseguró– ha sido decepcionante por la baja ejucución», que cifró «en tono al 20%».

Para el jefe de la oposición, el mayor argumento de este planteamiento es el cese hace unos días de la ya exdirectora general del Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a quien le quitó parte de la culpa. «Probablemente, sea el chivo expiatorio de la falta de criterio y la falta de profesionalidad de sus superiores en el Ministerio», afirmó.

Feijóo lamentó también que España sea «colista» en la recuperación del nivel del PIB previo a la pandemia y que no participe en el proyecto del escudo antimisiles que ha propuesto Alemania y a la que se han sumado otros trece países de la OTAN además de Finlandia. Al mismo tiempo que denunció que el Ejecutibo no haya informado «nunca jamás» al PP de la propuesta del canciller alemán».

Descarte de Rosell

Sobre el estado de la negociación sobre el CGPJ, el líder del PP no quiso entrar en detalles pero sí confirmó que de cerrarse el acuerdo con el PSOE, la juez Victoria Rosell, como ya avanzó este periódico, no estará entre los nuevos vocales que lo conformen al no cumplir con los «requisitos» de «despolitización» que exigen. «No hemos hablado de personas concretas, pero cualquier nombre que se negocie debe cumplir con los requisitos. Si no los cumple, no podrá formar parte del Consejo», zanjó.