Los menores podrán ir al súper, la farmacia y el banco acompañados

Se trata de una medida conservadora por parte del Gobierno que amplía de 12 a 14 años la edad máxima de los menores que tendrán permiso para incorporarse a las actividades que previamente estaban contempladas en el decreto del estado de alarma. Eso es, ir a comprar, a la farmacia o al banco, pero quedan descartadas las salidas lúdicas como dar paseos o acudir a parques infantiles.

«Es un alivio parcial. La mayoría de los niños han permanecido en sus domicilio, por lo tanto la probabilidad de que estén contagiados es realmente baja. Proponemos que la salida sea controlada, y por ello apelamos a la responsabilidad de los padres para que se garantice la seguridad», ha señalado la ministra portavoz María Jesús Montero.

Entre las limitaciones establecidas por el Consejo de Ministros no hay máximo de tiempo para permanecer fuera del hogar, como sí ha ocurrido en otro países, pero entienden que el desarrollo de las actividades deberán limitarse al periodo mínimo en que el adulto tarde en hacer la gestión. «Las salidas tienen que estar tasadas», insistió Montero, «aunque no va a haber nadie con un cronómetro».

Respecto a los acompañantes, la ministra portavoz apuntó a que si una persona no convive normalmente con el menor, «es mejor que no se produzca este contacto». Por otro lado, ha dejado en el aire si el adulto podrá ir acompañado por más de un menor. «Lo que hay que tener presente es, ante todo, sentido común. No es lo mismo un niño de 3 años que otro de 13, si no se le puede controlar el movimiento quizás no es buena idea».

En cualquier caso, el Gobierno prevé la elaboración de una guía que resuelva las principales dudas sobre las actividades y conductas a desempeñar en lo que será la primera medida de desescalada del confinamiento social desde que ese decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.