15 restaurantes en Maspalomas para disfrutar este verano

En el entorno único de Maspalomas localizamos 15 propuestas, algunas viejas conocidas pero que no deben faltar en nuestra lista, junto con novedades de lo más irresistibles. En el Boulevard El Faro encontramos la mayoría de ellas pero avanzaremos en nuestro recorrido hasta El Salobre y Montaña la Data porque completarán un recorrido imprescindible para disfrutar de un verano lleno de deliciosas experiencias gastronómicas.

1. Café del Mar

Café del Mar / Imagen cedida

El único local de nuestra lista donde te divertirás mientras disfrutas de una selecta gastronomía y de una cuidada atención por parte de su personal, aparte de puro espectáculo cada noche. Para nosotros, cita ineludible cada verano. Sus cócteles tampoco deberías pasarlos por alto, porque Café del Mar es de esos sitios con una magia muy especial, donde vives la experiencia completa.

No dejes de probar sus propuestas de tártar o anímate con un ceviche, ambos platos los recordarás siempre. En materia de carnes, sencillamente sublimes, tanto por la excelente calidad del producto que ofrecen como por las elaboraciones. En pescados, nosotros no podemos resistirnos a su salmón. Si aún les queda apetito o si regresan, las gyozas picantes son un bocado de lo más interesante. Les adelantemos que si algún famoso está por la isla, seguro que se lo encontrarán en Café del Mar y les gustará saber que disponen de menú para niños y son bienvenidos.

Solo abre de tarde y en horario de cenas, pero hasta muy tarde, podrás divertirte de lo lindo en un entorno único. Si te animas a probarlo, nuestra recomendación es que reserves con algo de antelación.

Ubicación

Información y reservas

2. El Senador

Fachada del Restaurante El Senador / Imagen cedida

Este es de esos locales que si no visitas en verano, sientes que te falta algo. La mejor terraza de Maspalomas desde donde disfrutar de las vistas del insigne Faro y de esta impresionante playa, mientras disfrutas de arroces llenos de sabor, de marisco fresco, de carnes excelentes o de pescados del día. El servicio es súper atento y rápido, tanto que incluso llegarás a sorprenderte. No dejes de probar su Japo Taco como entrante. Atentos a sus propuestas de pescado fresco y su arroz con mariscos, insuperable. De postre, un atardecer único e incomparable.

Ubicación

Información y reservas

3. El Caldero

Arroz con mariscos de El Caldero / Imagen cedida

En el paseo del Boulevard El Faro encontrarás los mejores arroces y fideuás del sur de Gran Canaria y casi que nos atreveríamos a decir, de toda la isla. Nuestro preferido, en verano, el arroz a banda pero cualquiera que elijas, te sorprenderá y sin duda, te encantará. De todas maneras no hay que obviar el resto de platos de la carta porque por ejemplo, sus ensaladas son maravillosas.

Disponen de menú infantil y de una terraza desde donde disfrutar de las vistas del mar que nos rodea.

Si eras de los que conocías este local cuando estaban en Mogán, en esta ubicación comprobarán que la esencia de El Caldero sigue intacta.

Ubicación

Reservas 928 56 53 67

4. Ceniza

Brasas de Ceniza / Imagen cedida

Esta es la primera novedad de nuestra lista y les recomendamos no dar el verano por finalizado hasta que no lo prueben. De la mano de Rafael Bueno (El Embarcadero) y de su socio, Mateo Pierazzolli, se encienden auténticas brasas en el Boulevard El Faro para traernos excelente producto, tanto en pescados como en carnes. Todo de temporada y todo excepcionalmente fresco. Atención a sus arroces también. Nuestra recomendación es que se centren en el producto del día que les ofrezcan. Brasas y producto, una combinación única y sin duda, perfecta. Si disponen de parpatana de atún, siéntanse especialmente afortunados.

Ubicación

Información y reservas

5. El Churrasco Meloneras

El Churrasco Meloneras / Imagen cedida

El Churrasco ya es un clásico. Sus excepcionales carnes argentinas, elaboradas siempre al punto demandado por el cliente, las apetitosas guarniciones que las acompañan, también a demanda del cliente, su carta de entrantes y sus irresistibles postres, le han otorgado esta etiqueta que no es nada sencilla de conseguir, si además le sumamos que tanto en Meloneras como en Las Palmas de Gran Canaria ofrecen siempre, la mejor garantía. El Churrasco es éxito asegurado.

El servicio tampoco te dejará indiferente y las vistas sobre el paseo y el Océano Atlántico, puro disfrute para los sentidos. En El Churrasco, como en pocos establecimientos, se da una sincronía perfecta y lo que hacen y cómo lo hacen, es excepcional.

Si se te hace difícil decidirte, su Chateaubriand para dos es magnífico. La Ensalada Churrasco o su apetitosas Empanadillas Criollas, hacen de los entrantes propuestas únicas a las que no podrás resistirte.

Ubicación

Información y reservas

6. Maximilians

Maximilians / Imagen cedida

Esta es una de nuestras terrazas favoritas en la zona del Boulevard. Acogedora, tranquila y encantadora como pocas y fuera de la zona más bulliciosa.

Podrás disfrutar de auténtica cocina italiana, con una carta de lo más variada, donde seguro encontrarás el antojo que más se te apetezca. Nuestra recomendación es que te animes con un Calzone, de primero deberías pedirte la Ensalada Maximilians y de postre, auténtico Tiramisú.

Te gustará mucho también el trato correcto y cercano de sus profesionales y tendrás una sobremesa estupenda mientras disfrutas de exclusivas vistas al Faro de Maspalomas.

Ubicación

Información y reservas

7. La Bodega

La Bodega del Palm Beach / Imagen cedida

Ubicada en el fabuloso Hotel Palm Beach, la Bodega es como una especie de lugar secreto, donde disfrutarás de una cocina a base de tapas españolas elaboradas con esmero, hasta convertirlas en auténtico arte hecho plato.

No se pierdan las croquetas pero déjense guiar por su personal, que les atenderá excepcionalmente bien.

El entorno y la terraza, son lugares con mucha magia. Si quieren salirse de lo común, no dejen de visitar La Bodega este verano.

Les recomendamos reserva previa y deben saber que tienen código de vestimenta que pueden consultar en su web.

Ubicación

8. Time

Desde que abrió, hace unos años para nosotros la visita al Time es absolutamente imprescindible cada vez que vamos a Maspalomas.

Auténtica y genuina cocina italiana elaborada de manera tradicional y con ingredientes frescos, hacen del Time una pequeña Italia en una esquina de Maspalomas.

No deben perderse sus Berenjenas a la parmigiana, sus Raviolis negros rellenos de gambas o cualquiera de sus risottos. Si prefieren pizzas, van a tener una elección complicada porque querrán probarlas todas. Y no se les ocurra no dejar espacio para su Tarta casera de manzana.

El local es absolutamente acogedor.

Ubicación

Información y reservas

9. Maspalomas Golf Restaurante

Maspalomas Golf Restaurante / Imagen cedida

Para nosotros, uno de los restaurantes con más encanto de todo Maspalomas. Desconectarás del bullicio turístico y podrás disfrutar de una cocina sana, equilibrada y deliciosa mientras te relajas rodeado de unas vistas excepcionales sobre el campo de golf de Maspalomas.

No te pierdas cualquiera de sus ensaladas o disfruta con su propuesta de pescados del día. Todo lo que hacen, está muy pero que muy rico. También nos encantan sus desayunos. La atención, sencillamente exquisita y tanto si juegas como si no al golf, puedes ir a su restaurante.

Disponen de menú infantil.

Ubicación

Información y reservas

10. Sunset Salobre by La Palmera

Y aquí va la segunda de nuestras novedades que no deberías perderte este verano, en la última planta del Salobre Hotel Resort & Serenity. De la mano de Manolo y María, Grupo Támbara, se abre Sunset para traernos esos platos con los que soñamos durante todo el año, en un entorno único rodeado de las montañas del Salobre, donde creerás que has viajado miles de kilómetros para aterrizar en un oasis de sabores y texturas.

La atención, la que lleva el sello del grupo. Excepcional.

No te resistas a sus Tacos mejicanos de langostinos adobados en chiplote, su Ensalada César de langostinos, panceta de cerdo ibérico, tomate seco y pan tostado o su Ceviche de sama. De postre, el irresistible cremoso de chocolate.

Sunset es un establecimiento solo para adultos y es el mejor lugar para perderse este verano.

Ubicación

Reservas 659 59 80 03

11. Sidecar

Restaurante Sidecar / Imagen cedida

También del Grupo Támbara y con toda la maestría de Manolo y María, llegamos a este restaurante sofisticado y exclusivo, para disfrutar de sus siempre excepcionales y explosivas propuestas que a nadie dejan indiferente. Lo encontrarás en el Salobre Hotel Resort & Serenity.

Este es uno de los establecimientos más tranquilos de nuestra lista y a donde nos encanta ir cada vez que celebramos algo especial, porque Sidecar, es especial.

La carta se sale de convencionalismos para llenarse de modernidad, fusión, potencia y sabor. Además, su bodega acompaña con referencias igualmente sorprendentes y sus profesionales acompasan e invitan a disfrutar de la melodía única de este maravilloso restaurante.

No se pierdan el Taco de langosta, las Gyozas de pulpo, las Croquetas de ensalada César y la Ensalada Thailandesa. De postre, la Torrija se les hará imprescindible en sus vidas, desde que la prueben.

Ubicación

Información y reservas

12. La Guagua Blanca

La Guagua Blanca / Imagen cedida

Y nos vamos con nuestro recorrido a Montaña la Data porque no deberían perderse este restaurante. Según entras, te dará la sensación de estar llegando a un lugar mágico, donde de repente te sentirás dentro de un cuento. La luz y la paz que se respira, es única.

Su cocina, italiana y clásica es un auténtico paraíso que hará las delicias de los paladares más exigentes y no deberían irse sin probar su auténtica Lasaña italiana. De pasta, consulten a su atento y acogedor personal, porque si cuando entras te sientes protagonista de un cuento, una vez allí, sentirás que podrías vivir en La Guagua Blanca porque te harán sentir como en tu casa.

No se pierdan los detalles, porque está lleno de ellos y eso, precisamente es lo que los hace únicos, junto con su excelente cocina y su amable personal.

Solo abren en horario de cenas.

Ubicación

Información y reservas 928 14 25 53

13. Palocortado Meloneras

Atún picante con huevo frito de Palocortado Meloneras / Imgen cedida

Sabemos que este lugar, se convertirá en punto de encuentro este verano. Una sala exclusivamente decorada, una terraza de envidiables vistas y la zona Beach de Palocortado harán las delicias del comensal, incluso antes de probar sus propuestas.

Ubicados en el emblemático y recién reformado, Hotel Faro a Lopesan Collection, Palocortado, según ellos mismos cuentan, nos ofrecen lo de siempre, elaborado como nunca.

No se pueden perder sus Croquetas de setas y su Atún picante con huevo frito. Especial mención a su Ensaladilla Rusa. De segundo, déjense guiar por el personal de sala.

En la zona Beach, la Hamburguesa de rabo de vaca es digna de aplausos.

Ubicación

Información y reservas

14. Kabuki Gran Canaria

Kabuki Gran Canaria / C7

Quine mejor nos cuenta este experiencia, es mi compañero José Luis Reina, como ya les adelantaba hace unos días. Si quieren conocer todo lo que les espera en el prestigioso Kabuki Gran Canaria, solo tienen que pinchar aquí.

15. Love and Hate Tatto Dinner

Hamburguesa de Love and Hate / Imagen cedida

Y no podíamos cerrar nuestra lista sin recomendarles lo que para nosotros son, las mejores hamburguesas en el sur de la isla. Un local, en la zona de Sonneland, con mucho rock and roll, tanto en su ambiente como en su carta.

Nosotros nos decantamos por la Easy Rider pero sea cual sea la que elijan, todas son suculentas, sabrosas y potentes. Además, te garantizamos que te lo pasarás bien, así que estate atento a sus RRSS que anuncian actuaciones en directo.

Ubicación