Kabuki Gran Canaria: un estado de forma excepcional en un local único

No estamos ante un restaurante cualquiera, por varios motivos. A punto de cumplir un año desde su esperadísima apertura, Kabuki Gran Canaria ha alcanzado ese punto de madurez tan necesario en los restaurantes de alta cocina, con grandes aspiraciones. Así lo demuestra, por ejemplo, que la Guía Michelin lo incluyera recientemente entre sus favoritos en la isla, lo cual no es un tema menor.

Pero vayamos por partes, porque hay novedades. Es indudable que su privilegiada ubicación lo convierte en uno de los restaurantes más espectaculares de Gran Canaria, con inigualables vistas al faro de Maspalomas, al mar y al animado paseo de la zona turística más exclusiva. En Kabuki Gran Canaria la experiencia se desarrolla en varios escenarios, y este es otro de los puntos más interesantes. La terraza que da la bienvenida al local es ya de por sí un plan ganador. Lugar idóneo para empezar a vivir ese momento especial, tomar un aperitivo con su generosa oferta de cócteles, espumosos o cualquier destilado.

Ampliar Atardecer desde Kabuki. C7

Allí, bien para empezar o bien para acabar, hay que parar sí o sí, pues es un oasis dentro del imponente y emblemático hotel Lopesan Costa Meloneras. De elegante estética chill out, la terraza del Kabuki es el espacio encargado de avisar al visitante que allí ha ido a relajarse, a disfrutar de una experiencia completa, y eso es algo que no pueden permitirse muchos de los negocios que juegan en esa liga.

Una vez dentro del restaurante, el flechazo es total. Me pasó la primera vez que fui, hace ya cerca del año, y me pasó en mi última visita, hace unos días. Es un local de presencia muy cuidada, siempre mirando al mar gracias a su enorme cristalera, donde los atardeceres pueden paralizar el servicio ante la mirada atónita de los allí presentes. Cuando me refiero a que Kabuki es un lugar que garantiza una experiencia única en Gran Canaria lo es, entre otras cosas, porque sus instalaciones desde la terraza a la mesa, su local, y por supuesto su oferta gastronómica y de servicio, son de un nivel a la altura del lugar donde está. A la altura, también, del destino turístico que quiere ser Gran Canaria, donde la excelencia tiene que tener un papel primordial.

Ampliar Gran cristalera con vistas al mar. C7

Dicho esto, y poniéndonos en faena, estamos ante un restaurante mucho más maduro que en sus primeros meses, tras un año donde han ido ganando fuerza en la sala, apuntalando la oferta gastronómica y potenciando el espacio y los ritmos. Ahora, y coincidiendo con la entrada del restaurante en la Guía Michelin, estamos ante el que es uno de los grandes referentes en la isla en gastronomía japonesa.

Un corte fino de lubina con miso cítrico y unas deliciosas ostras en tempura con leche de tigre abren un almuerzo para conocer algunas de las novedades. El usuzukuri de carabinero en salsa tibia de su cabeza fue un bocado sublime. Este exigente y delicado corte requiere de una curtida técnica y de un producto de la más alta calidad. Aquí esto se cumple a la perfección. Claro que lo que vino después no era inferior, ni mucho menos. Tartar de toro (la mejor parte del atún y la más valorada en la gastronomía nipona), con carabinero, tuétano y su cabeza a la robata (método japonés para cocinar en una parrilla). Este plato debería ser un icónico del local. Terminado en la mesa, y con una presentación explosiva, el tartar de toro bien merece ya la experiencia.

Selección de platos; abajo Efraín ofrece un sake.

Mientras, por cierto, el sumiller Efraín, todo un referente en la materia, armonizaba cada plato con sus propuestas líquidas, consiguiendo un maridaje perfecto que potenciaba cada plato. Claro que Efraín no es un recién llegado, y conoce al dedillo cada matiz, cada plato, cada fondo...y cada vino. Comenzó su particular baile con un champagne Mailly Grand Cru Brut Reserva; continuó con un verdelho de Azores Wine Company 2019 y viajó a Tenerife para el tartar de toro, con un Candela Listán Blanco de Bodegas Tempus, de Güimar.

Variedad de nigiris y el tartar de toro.

Una de las señas de identidad de Kabuki son sus nigiris. En esta ocasión en la mesa salieron cuatro variedades, todas perfectas. De lubina (Aquanaria) y lima; de pato y su salsa (sorprendente); de huevo de codorniz y paté de trufa blanca (un clásico que no falla); y de mini burger de Wagyu, tomate y cebolla crujiente (muy divertido). Aquí Efraín optó por maridar con un sake de nombre impronunciable y de elegante sabor. Estos cuatro bocados fueron los teloneros de otro de los grandes platos de Kabuki Gran Canaria, ejecutado brillantemente: costilla de cerdo ibérico con salsa yakiniku. Jugosa, en su punto perfecto, de poderoso sabor y de una presencia brutal. Este es otro de los obligatorios.

Ampliar Parte dulce.

Antes de pasar a la terraza a disfrutar de algún cóctel, un cremoso de chocolate blanco y gelatina de yuzu, acompañado de un Ágala Dulcenea de Gran Canaria. Fue un dulce final para una experiencia completa en un lugar sin igual. Un local imprescindible del que presumir, aquí y fuera. Y un restaurante, que más allá de reconocimientos en las guías especializadas y las grandes opiniones, ofrece algo de mucho nivel en el panorama gastronómico insular.