Akira Back, el chef que cambió el frío de la nieve por el calor de la cocina El chef coreano, aventurero y alma libre de la cocina asiática moderna, protagonizó junto a Martín Berasategui una cena de leyenda en el The Ritz-Carlton, Abama (Tenerife) | Dos culturas, dos caminos y una misma pasión: emocionar desde la mesa

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 13:58 Compartir

Hay vidas que parecen escritas para el vértigo y la de Akira Back comenzó en Seúl, pero cambió para siempre cuando, con apenas 14 años, su familia decidió mudarse a Aspen, Colorado. Allí, entre montañas y nieve encontró su refugio en el snowboard, el deporte que lo llevó a competir y a vivir sintiendo la adrenalina más pura.

Un nuevo viraje del destino llegó justo cuando acababa de cumplir la mayoría de edad y su padre le propuso incorporarse a la empresa familiar, pero Akira eligió el camino menos esperado, incorporarse a una cocina, por el mero hecho de dedicarse a un oficio, sin más pretensiones.

Pero, quién iba a decir que aquello, lejos de ser una renuncia fue un acertado punto de partida para, como él mismo denomina «el viaje de su vida».

Durante los primeros años no sintió ese gusanillo que otros llamamos pasión, pero, casi sin darse cuenta, la cocina empezó a transformarse en su lugar en el mundo. Incluso, a transformarle a sí mismo porque, no fue hasta los 22 años que Akira probó por primera vez el pescado crudo. Suma y sigue.

El arte de aprender sin parar

Ampliar Akira Back durante la entrevista C7

Akira Back nunca soñó con ser una estrella. Quería ser cocinero, sin más. Aprender, caer y volver a empezar, acciones que, para Akira nunca supusieron ningún vértigo y menos aun cuando las alturas del deporte extremo fueron parte de su escuela de vida.

Su cocina tiene la precisión japonesa, el alma coreana y la emoción occidental. Es equilibrio y riesgo, técnica y sentimiento. «Solo se trata de aprendizaje, una y otra vez», repite.

Ese espíritu lo ha llevado a construir un universo propio con más de 25 restaurantes repartidos por el mundo, cada uno distinto, pero todos con su sello: energía, autenticidad y una mirada que rompe todas las fronteras entre oriente y occidente.

Una firma global trazada por un alma inquieta

Akira Back tiene hoy presencia en algunas de las ciudades más vibrantes del planeta: Londres, París, Dubái, Toronto, Seúl, Singapur, Bangkok, Riad, Los Ángeles o Delray Beach y aún se erige el primero de todos, en Las Vegas.

Cada local responde a un mismo principio: cocinar como si fuera la primera vez. Buscar la emoción y nunca el aplauso, aunque lo recibe siempre.

Su restaurante en Tenerife, ubicado en el extraordinario complejo The Ritz Carlton Abama, epicentro de la alta gastronomía, forma parte de su exitosa red internacional, una de sus casas más personales de Akira, donde el chef encuentra una conexión con el territorio y con los productos canarios, sobre todo, en su despensa marina en la que dice encontrar un producto soberbio y extraordinario que, tras pasar por sus manos se convierten en elaboraciones sublimes, como así demostró en la cena celebrada a cuatro manos, con el gigante Martín Berasategui en MB The Ritz Carlton Abama.

Ampliar 'Carabinero de La Santa, salsa de sus cabezas, panceta de cerdo y kimchi' C7

Dos platos que encumbraron a quienes no conocían el talento de este chef internacional: 'Carabinero de La Santa, salsa de sus cabezas, panceta de cerdo y kimchi', así como también 'Cherne de costa canaria con beurre blanc'.

Ampliar 'Cherne de costa canaria con beurre blanc'. C7

Tenerife, su única casa española

Ampliar Restaurante Akira Back en The Ritz Carlton Abama, Tenerife C7

En The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, Akira encontró un refugio diferente. Un lugar de calma y de inspiración. Los pescados del Atlántico, las frutas tropicales y la nobleza de una despensa única lo conquistaron desde el primer día.

«Los productos canarios son sensacionales. Cocinar aquí es un privilegio», reconoce con la humildad de quien sabe que el producto manda.

En su cocina late el ritmo de Asia, pero se respira Canarias en cada ángulo de sus platos y en cada elaboración donde además se encuentra en cada bocado su filosofía vital: disfrutar, divertirse, hacer feliz al que se sienta frente a la mesa.

«Lo que quiero es que la gente se divierta, que sea feliz durante y después de comer.»

Una cena para recordar

Akira protagonizó una de las noches más emocionantes vividas en el Abama: «Legends Dinner», junto a Martín Berasategui, en el restaurante M.B, con dos estrellas Michelin.

Fue su primera vez cocinando con un chef español, y lo hizo con el más premiado de todos. Dos formas de entender la cocina, dos mundos, pero ambos desde una misma energía.

El producto canario fue el hilo conductor de la noche donde tanto Akira como Martín desplegaron toda su intuición y precisión en una sala llena y expectante para la ocasión. Como resultado, una cena irrepetible, de la que el mismo Akira nos dice: «Cocinar con Martín Berasategui ha sido un honor. Su energía y su generosidad son inspiradoras.»

El vértigo de vivir

Akira Back no cocina para llenar platos, sino para llenar momentos.

Su historia —la de un chico que cambió el frío por el fuego, el vértigo por la calma— es también una lección: no hay éxito sin curiosidad, ni talento sin humildad.

Tenerife no es solo una parada más en su mapa de cocinas, quienes se sientan en su restaurante del Ritz Carlton Abama descubren lo mismo que él aprendió hace años: que la felicidad también se puede encontrar en una cocina.