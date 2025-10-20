Fascinación en The Ritz Carlton Abama: la cena irrepetible de Martín Berasategui y Akira Back que deslumbró en Tenerife El 'Legends Dinner 'reunió a dos gigantes de la alta cocina mundial, donde 75 afortunados comensales vivieron una noche de sincronía perfecta, sensibilidad extrema y pura emoción

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 23:19

Dos mundos que se encontraron en una coreografía de precisión y emoción. Así fue la cena más esperada del año, de la que ya les adelantábamos unas líneas, en el hotel gastronómico más icónico de Canarias, The Ritz Carlton Abama y su 'Legends Dinner' que ya ha pasado a ostentar la categoría de menú memorable.

Una fascinación compartida

El pasado sábado, el The Ritz-Carlton Abama se convirtió en el epicentro de la alta gastronomía internacional. Setenta y cinco comensales fueron testigos de un acontecimiento único: la unión por primera vez de Martín Berasategui y Akira Back, dos chefs que, más allá de su talento, comparten una sensibilidad extraordinaria y una humildad contagiosa.

El resultado fue una cena de leyenda, ejecutada con la precisión de un ballet y la emoción conmovedora de un poema.

Sincronía de un gran ballet

Más de treinta profesionales entre sala y cocina se movieron desde una coordinación perfectamente milimétrica. Cada plato, cada gesto, cada pase de bandeja parecía un ensayo minucioso, desde los aperitivos, hasta los petit four, sin que se pudiera pasar de largo ni tan siquiera el impresionante servicio de pan, con su aceite de oliva y su mantequilla.

Pan, mantequilla y aceite en 'Legends Dinner' C7

Sin excesos y sin sombras, ningún pase eclipsó al siguiente y todos brillaron con identidad propia, perfectamente ensamblados, como si Berasategui y Back llevaran años compartiendo fogones toda la vida.

Parte del sincronizado servicio en sala C7

Técnica y alma en equilibrio

El menú fue un viaje entre dos sensibilidades que se entendieron sin palabras: la emoción transparente de Berasategui, con medio siglo de oficio y un credo basado en la humildad y el esfuerzo, y la audacia de Akira Back, fundiendo raíces coreanas, formación japonesa y espíritu californiano.

Martín Berasategui C7

Ambos cocinaron desde el alma, provocando sensaciones que iban más allá del gusto: pura fascinación desde que arrancaron los aperitivos.

Akira Back C7

Por parte de Martín, gelatina de trufa y whisky sour, dejando de manifiesto, como siempre, su dominio de la técnica en un insólito juego de sabores opuestos: trufa, cítrico y alcohol.

Ampliar Pisco 'sour' de Martín C7

Por parte de Akira, un extra crujiente taco de pico de gallo y una berenjena con miso, donde dejó de manifiesto su herencia asiática y la frescura latina.

Ampliar Taco y berenjena de Akira C7

Escenografía y elegancia en sala

La puesta en escena fue otro de los grandes aciertos donde todo fluía desde una elegancia natural. La bodega del hotel, una de las más cuidadas de las Islas Canarias fue el contrapunto perfecto, subrayando la delicadeza del menú sin restar protagonismo, sino desde esa multiplicación, espíritu MB.

Algunas de las referencias de la bodega MB en The Ritz Carlton Abama C7

Porque, el 'Legends Dinner' no fue solo una cena; fue una declaración de amor a la cocina bien hecha, y se demostró desde el arranque de la velada y los siguientes cuatro pases.

Milhojas caramelizadas de anguila ahumada con foie-gras, cebolleta y manzana verde, una combinación de Berasategui con producto de mar desde una anguila ahumada con foie-gras y fruta fresca de temporada en un contraste extraordinario de texturas que despertó muchos suspiros durante la noche.

Ampliar Milhojas de anguila de Martín C7

El carabinero de 'La Santa', salsa de sus cabezas, panceta de cerdo y kimchi, dónde la maestría de Back trató con esmerada técnica producto local de Lanzarote acompañado por la intensidad del juego de sus cabezas, la panceta y el kimchi. Un plato cargado de carácter.

Ampliar Carabinero de 'La Santa' C7

El 'usuzukuri', también obra de Akira, de medregal sobre salsa ponzu de jalapeños ahumados. Una técnica nipona al servicio del producto de mar y esa salsa tan cítrica y propia de Japón de humo y calor. Una elaboración absolutamente sorprendente.

Ampliar Usuzukuri de medregal C7

El hinojo en risotto con marisco, crudité y su jugo emulsionado de Martín fue otro de los grandes momentos de la noche. Texturas únicas que acompañaron a la intensidad del más grande en cocinas de nuestro país.

Ampliar Hinojo en risotto de Berasategui C7

La generosidad y la pasión por hacer felices a los demás

Los principios de ambos se materializaron del todo y para siempre en los platos fuertes de la velada, por parte de Martín, con su carré de cordero francés, cogollo aderezado con pistacho, berenjena especiada y toques de yogur.

Ampliar Carré de cordero francés C7

Por parte de Akira, cherne de nuestras costas madurado de manera prodigiosa y única para el encuentro sobre una delicada beurre blanc.

Ampliar Cherne madurado de Akira C7

Y llegó el momento estelar para todos aquellos que no perdonan el postre, con doble juego en sincronía perfecta: 'mochi de yuzu con miel canaria tostada y crujiente de gofio, un postre en fusión de culturas e identidad canaria.

Ampliar Mochi de yuzu de Akira C7

Y como cierre, firma de Martín Berasategui con su maíz ahumado helado sobre nudo de caramelo salado, cacao y café, demostrando que solo él es capaz de convertir el producto más sencillo en pura sofisticación.

Ampliar Maíz ahumado de Berasategui C7

Una experiencia difícilmente repetible que deja una huella imborrable en la historia de la gastronomía canaria, como la que se lleva escribiendo desde hace años en The Ritz Carlton Abama, conjugando universos tan distintos, pero demostrando que lo que realmente une a los grandes, no es la fama ni el número de estrellas sino su declaración de intenciones: que la gastronomía puede ser espectáculo, emoción y técnica, siempre y cuando no le falte corazón y muchísima humildad.