La Bolsa bate los 7.600 puntos en el inicio de la semana del BCE

Las Bolsas europeas estrenan con contunedentes subidas una semana cargada de referencias. El Ibex-35 sube más de un 1% para rebasar los 7.600 puntos, con la mayoría de sus valores en positivo, liderados por Solaria y Acciona Energía, que avanzan más de un 3%.

Los bancos también se sitúan en la parte alta de la tabla, con subidas de más del 2% para BBVA y Santander. El sector será absoluto protagonista de la semana.

Primero, por la presentación de resultados trimestrales de las grandes entidades que, entre otras cosas, ofrecerán nuevas pistas sobre el impacto de la crisis en su negocio. Segundo, por la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que el mercado espera desde hace tiempo una nueva subida de los tipos de interés.

Incluso hay grandes gestoras como Pimco que anticipan que el alza será de otros 75 puntos básicos, para despedir el año con otra subida de 50 puntos básicos en diciembre. «El BCE continúa anteponiendo la lucha contra la inflación a los problemas de crecimiento», indican desde la firma.

No obstante, ese movimiento ya parece descontado por el mercado y, a no ser que Christine Lagarde se muestre mucho más agresiva en la rueda de prensa posterior a la reunión del jueves, los expertos no anticipan una fuerte sobrerreacción de los inversores.

El encuentro del organismo monetario, la avalancha de resultados empresariales (con especial protagonismo de las tecnológicas en Wall Street) y la ola de referencias macroeconómicas (con datos de PIB, inflación y del mercado laboral en España) anticipan unas jornadas movidas para los inversores.

Así que los expertos llaman a la prudencia, indicando que tras las últimas sesiones de subidas, cualquier excusa puede ser buena para la recogida de beneficios en el mercado.