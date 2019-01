Los pilotos denuncian que Ryanair amenaza con cerrar sus bases en Canarias

"Vemos los cierres de bases y la reducción de personal utilizados por Ryanair como (la estrategia del) 'hombre del saco' para empujar a los empleados a la sumisión: no hay huelgas, no hay disputas, no hay negociaciones difíciles, simplemente acepte nuestro trato", declara en un comunicado el presidente de ECA, Jon Horne.

Esa asociación se refiere en concreto a la negociación con los trabajadores de Ryanair en España emprendida en los primeros tres días de 2019, donde la aerolínea "amenazó con cerrar dos bases en Canarias (Tenerife Sur y Gran Canaria) si el personal de cabina no firmaba" el convenio colectivo propuesto por la empresa antes del 18 de enero.

"El fracaso de Ryanair a la hora de involucrarse en relaciones industriales normales podría ser una fuerza desestabilizadora significativa en 2019", señala el secretario general de la Asociación Europea de Pilotos, Philip von Schöppenthau.