UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre Leganés - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
Secciones
Servicios
Destacamos
LPM
ALM
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre Leganés - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:56
19:38
Cabe recordar la importante ausencia de Mika Mármol, en la actualidad el segundo jugador más valorado de la categoría. El zaguero catalán, habitual titular, sufrió una lesión muscular durante esta semana y estará ausente en este choque, al igual que Sandro Ramírez, aún en proceso de recuperación
19:19
El canterano Ale García, con 3 dianas, es el máximo realizador de los amarillos en la presente campaña, mientras que Embarba lidera la tabla particular del Almería en este arranque liguero.
Enlace copiado
19:13
Y esta es la alineación del conjunto indálico. Ojito con esa vanguardia andaluza, donde hay nombres como Embarba, Soko o Melamed con mucho pedigrí.
Enlace copiado
19:09
Cabe recordar que Viera defendió la camiseta indálica en un paso breve pero muy satisfactorio para el Mago de La Feria, después de sus dimes y diretes con Pimienta, entonces técnico de la UD. En CANARIAS7 lo contamos así esta semana.
https://www.canarias7.es/deportes/ud-las-palmas/jonathan-viera-almeria-fugaz-pasado-indalico-mago-20250923124651-nt.html
Enlace copiado
19:06
Estas son las estadísticas que destilan ambos equipos antes de este duelo (recuerden, a partir de las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria).
18:52
Y ya tenemos el once de los amarillos. Y se confirma la gran novedad. Jonathan Viera saltará de titular ante el Almería. En la portería estará Horkas. En la zaga, Luis García alinea a Barcia, Álex Suárez, Marvin y Cristian, con la importante ausencia de Mika Mármol para este choque. En la medular se sitúa Viera con Loiodice, Amatucci y Manu Fuster, mientras que en ataque se postulan Ale García y Lukovic.
Enlace copiado
18:42
De esta forma original anuncia en sus redes la UD Las Palmas el duelo frente al equipo indálico. A ver si la victoria cae del lado amarillo.
18:41
Un duelo con aroma a candidatos al ascenso, que arrancará a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria. Y si por un casual estás en el extranjero, estos son algunos de los horarios del partido, según las distintas franjas internacionales.
18:34
Buenas tardes y bienvenidos a este minuto a minuto de CANARIAS7, donde les vamos a dar todos los detalles del encuentro entre la UD Las Palmas y la UD Almería.
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Álex Suárez
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Ale García
centrocampista
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Iván Gil
centrocampista
Milos Lukovic
delantero
Joan Francesc Ferrer Sicilia
4-2-3-1
Andrés Fernández
portero
Daijiro Chirino
defensa
Nélson Macedo Monte
defensa
Federico Bonini
defensa
Álex Centelles
defensa
Iddrisu Baba
centrocampista
Guilherme Borges Guedes
centrocampista
Nico Melamed
centrocampista
Sergio Arribas
centrocampista
Adri Embarba
delantero
Leonardo Micali Carrilho Baptistão
delantero
0%
LPM
0%
ALM
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.