Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

20:00h.

Almería

Escudo Unión Deportiva Almería
[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

[ALTERNATIVE TEXT]

ALM

Ale García, Viera y Manu Fuster celebran un gol de la UD Las Palmas. LaLiga

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

FÚTBOL EN DIRECTO ·

Partido entre Leganés - UD Las Palmas de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:56

19:38

Cabe recordar la importante ausencia de Mika Mármol, en la actualidad el segundo jugador más valorado de la categoría. El zaguero catalán, habitual titular, sufrió una lesión muscular durante esta semana y estará ausente en este choque, al igual que Sandro Ramírez, aún en proceso de recuperación

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

19:19

Goleadores: Ale García (3) y Embarba (4), máximos artilleros del duelo

El canterano Ale García, con 3 dianas, es el máximo realizador de los amarillos en la presente campaña, mientras que Embarba lidera la tabla particular del Almería en este arranque liguero.

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

Enlace copiado

19:13

Alineación del Almería

Y esta es la alineación del conjunto indálico. Ojito con esa vanguardia andaluza, donde hay nombres como Embarba, Soko o Melamed con mucho pedigrí.

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

Enlace copiado

19:09

El pasado fugaz, pero exitoso, de Viera por el Almería

Cabe recordar que Viera defendió la camiseta indálica en un paso breve pero muy satisfactorio para el Mago de La Feria, después de sus dimes y diretes con Pimienta, entonces técnico de la UD. En CANARIAS7 lo contamos así esta semana.

https://www.canarias7.es/deportes/ud-las-palmas/jonathan-viera-almeria-fugaz-pasado-indalico-mago-20250923124651-nt.html

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

Enlace copiado

19:06

Estas son las estadísticas que destilan ambos equipos antes de este duelo (recuerden, a partir de las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria).

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

18:52

Alineación confirmada de la UD Las Palmas: Viera, titular

Y ya tenemos el once de los amarillos. Y se confirma la gran novedad. Jonathan Viera saltará de titular ante el Almería. En la portería estará Horkas. En la zaga, Luis García alinea a Barcia, Álex Suárez, Marvin y Cristian, con la importante ausencia de Mika Mármol para este choque. En la medular se sitúa Viera con Loiodice, Amatucci y Manu Fuster, mientras que en ataque se postulan Ale García y Lukovic.

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

Enlace copiado

18:42

De esta forma original anuncia en sus redes la UD Las Palmas el duelo frente al equipo indálico. A ver si la victoria cae del lado amarillo.

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

18:41

Un duelo con aroma a candidatos al ascenso, que arrancará a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria. Y si por un casual estás en el extranjero, estos son algunos de los horarios del partido, según las distintas franjas internacionales.

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

18:34

Buenas tardes y bienvenidos a este minuto a minuto de CANARIAS7, donde les vamos a dar todos los detalles del encuentro entre la UD Las Palmas y la UD Almería.

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo
Ver más

Alineación y estadísticas

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Álex Suárez

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Ale García

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Iván Gil

centrocampista

Milos Lukovic

delantero

Joan Francesc Ferrer Sicilia

4-2-3-1

Alineación

Andrés Fernández

portero

Daijiro Chirino

defensa

Nélson Macedo Monte

defensa

Federico Bonini

defensa

Álex Centelles

defensa

Iddrisu Baba

centrocampista

Guilherme Borges Guedes

centrocampista

Nico Melamed

centrocampista

Sergio Arribas

centrocampista

Adri Embarba

delantero

Leonardo Micali Carrilho Baptistão

delantero

Estadísticas

0%

ALM

LPM

0%

ALM

ALM

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo