UD Las Palmas - Almería: partido, goles y resultado, en directo

18:52

Alineación confirmada de la UD Las Palmas: Viera, titular

Y ya tenemos el once de los amarillos. Y se confirma la gran novedad. Jonathan Viera saltará de titular ante el Almería. En la portería estará Horkas. En la zaga, Luis García alinea a Barcia, Álex Suárez, Marvin y Cristian, con la importante ausencia de Mika Mármol para este choque. En la medular se sitúa Viera con Loiodice, Amatucci y Manu Fuster, mientras que en ataque se postulan Ale García y Lukovic.