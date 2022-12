El Molinón prueba a una UD impecable

El derbi indica el camino, dijo, y con acierto, García Pimienta, al referirse a lo que espera este sábado (17.30 horas) en El Molinón. Una UD a plenitud de piernas y pulsaciones tiene pocos rivales en Segunda y, desde luego, el Sporting no entra en esa terna. Claro que los matices del fútbol son inabarcables. Para empezar, no habrá 30.000 gargantas apoyando la causa, lo que, sin duda, suaviza los condicionantes previos. Y, continuando, tampoco se espera un rival lleno de complejos e incapacidades como el Tenerife que se vio en el Gran Canaria, lastimoso de norte a sur y que entregó la cuchara desde el calentamiento. Las Palmas hizo muchas cosas y bien y se apunta una enorme porción de mérito en el desarrollo y desenlace del clásico canario. Pero, convendrán, lo de las camisetas blanquiazules el día señalado no tuvo un pase.

Lo de esta jornada será una batalla diferente y con un anfitrión sobre aviso, que sabe que a campo abierto no tendrá opciones. De ahí que se anuncie un Sporting con bloque bajo, encomendado a las contras y balón parado y que, por encima de otras osadías, va a privilegiar la supervivencia. Esto es, defender bien y, luego, que pase lo que tenga que pasar. Lejos se constituir una cobardía, se trata de una lectura inteligente de las circunstancias.

Ojo que al Sporting no es fácil meterle mano (una derrota en sus últimos siete encuentros) y asoman en sus filas piezas amenazantes, con experiencia y oficio en la categoría y capaces de comprometer a cualquier ante la más mínima licencia. Zarfino, Cristo... Tipos hechos a la Segunda División y que, a nada, huelen la sangre.

Más cuando actúan en su territorio y se crecen por esa ambientación litúrgica que es propia de un estadio de tanto pedigrí. Ha prevenido de eso Pimienta: tan necesario será el talento como meter la pierna y estar pendiente de cada detalle. Porque los detalles, en este ecosistema, multiplican sus efectos, directamente deciden. Muchos puntos han volado ya por esas cuestiones en apariciencia nimias y que terminan sangrando al que se duerme.

No se ha mostrado especialmente preocupado en jefe de la UD por el cráter que deja en la zona ancha la ausencia del sancionado Mfulu, que no es cualquiera. La capacidad de abarcar y dinamizar el resto le han convertido en pieza maestra del engranaje. Su baja obliga a movimientos y no deseados, por mucho que Loiodice o Fabio se postulen como soluciones naturales. Por ahí pueden ir los tiros, con Moleiro descolgado y libertad para meterse por dentro. Óscar Clemente, que ha perdido el sitio entre los favoritos, también opta a hacerse hueco por la polivalencia que ofrece.

Piezas de nivel

Con todo, si en la ofensiva Pejiño y Viera mantienen su listón no hará falta mirar por el retrovisor. Uno y otro están a un nivel fuera de catálogo y se bastan para tirar del carro a las duras y a las maduras. Mejor, obvio, que tengan acompañamiento, aunque el diferencial que les alumbra les permite desnivelar cómo y cuando quieren. Una amenaza absoluta con y sin balón ante la que caben pocos antídotos. Dos versos sueltos que afilan como nadie la candidatura a Primera y que quiere el cuño de uno de los escenarios con más cartel del país. Porque en esta lucha por subir, en eso de lucir como aspirante, además de serlo hay que parecerlo.