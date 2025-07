Luis García: «La UD Las Palmas es algo diferente»

Luis García, el nuevo jefe de la UD, fichado para liderar el proyecto 2025-26 con el desafío del ascenso a Primera, concedió este miércoles una amplia entrevista a CANARIAS7 en la que, entre sus razonamientos y argumentaciones, dejó una declaración de amor por el escudo que ahora representa: «La UD es algo diferente. Siempre me llamó la atención su estilo, la manera de identificarse con un modelo. Por eso quise venir y fue muy fácil llegar a un acuerdo. En un mundo de inmediatez como el que hay ahora, aquí he encontrado otra cosa. Es el mejor lugar en el que puedo estar».

El técnico asturiano, consciente de que su limitada experiencia en los banquillos ha podido despertar dudas («respeto todas las ideas pero en el fútbol cabe todo y ni los que tienen más años son mejores por eso ni los jóvenes son peores por lo contrario») habla de «una temporada de ilusión» al referirse al calendario por estrenar.

«Nos equivocamos si pensamos que no será difícil. Esto no es ir bien en noviembre porque hasta mayo o junio puede pasar de todo y lo hemos visto recientemente con varios equipos. Vamos a ir a por todas sin renunciar a nuestro estilo. A todos nos gusta ganar pero no nos vale hacerlo de cualquier manera. Haciendo nuestro camino estaremos más cerca de los resultados», augura.

«Muy contento» con la dinámica de trabajo de la plantila y su interacción con el presidente y la dirección deportiva («todos tenemos muy claras nuestras ideas») confía en que sus futbolistas cumplirán con la máxima de «ilusionar a la afición», que es lo que privilegia.

« Se me eriza la piel al pensar en los más de veinte mil abonados que tenemos. Eso nos motiva muchísimo», subraya.

En cuanto a nombres propios, resaltó que Jesé y Viera «están teniendo una actitud perfecta y van a ayudar muchísimo», al tiempo que dijo que no serán intocables «porque no hay jugadores intocables en ningún equipo».

De Kirian se centró en la faceta personal: «Los jugadores no son mercancía. Me preocupa más como está pero teniéndolo con nosotros en los entrenamientos ya es una satisfacción tremenda. No sabemos cuándo volverá pero, repito, es una alegría verlo con nosotros».

Y sobre la definitiva configuración de la plantilla lamentó que la competición arranque con la campaña en curso y anticipó que «siempre se está atento a las posibilidades que hay de reforzar al equipo».