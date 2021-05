Porfi Fisac: «No hace falta decir a quién nos enfrentamos, sabemos lo difícil que es» El entrenador jefe del Herbalife Gran Canaria analiza el cruce de octavos ante el Madrid, al que considera como «el equipo dominador durante toda la Liga» Fisac analizó la actualidad amarilla antes de medirse al Real Madrid. / ACB PHOTO / F. ROBLEDANO ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMANO Las Palmas de Gran canaria. Sábado, 29 mayo 2021, 02:00

Tiene claro Porfi Fisac, entrenador jefe del Herbalife Gran Canaria, que su cruce de octavos final de la Liga Endesa se va a topar contra «el equipo dominador durante toda la Liga«. Estima el profesional de los claretianos que «un equipo que pierde dos partidos es complicado que sea vulnerable. Real Madrid es el dominador, por resultados y por nombre», añade que «en un Playoff cada partido es distinto, es un mundo diferente. Tienes que jugar a ganar, no pensar que es un Playoff. Tienes que jugar con una determinación importante. Si piensas que hay algo más después, te estás equivocando. En Playoff enfrentarte al Real Madrid es difícil sacar un partido. Pero solo vamos a jugar uno, no vamos a jugar dos».

En su análisis particular, no se olvida Fisac de la dinámica positiva con la que llega su equipo. «Cada partido puede variar la dinámica que tú tienes. El Real Madrid ha podido entrenar más y por eso está en el mejor momento. Nosotros igual. Estamos en el mejor momento porque hemos podido entrenar. No es un partido de cuestión de momentos, sino de cómo podemos desarrollar el partido. Ellos tienen un grado de superioridad. Debemos igualar al Madrid en el deseo de querer ganar, de disfrutar del partido. Ahí debemos ser iguales. Luego, sabemos que tenemos que trabajar un poco más porque ellos han dominado la competición», analiza el segoviano.

«Estoy lo suficientemente motivado. Tengo claro que es un partido... Sabemos que vamos 7-0 en Playoff contra el Real Madrid. No hace falta decir a quién nos enfrentamos, sabemos lo difícil que es», añade el propio Fisac.

En cuando a la batalla de cincos, donde el Madrid marca la diferencia con el examarillo Tavares, el técnico de los claretianos aseveró que «tenemos tres cincos: Olek, Khalifa y Oliver. Ellos van a jugar de cinco. Tenemos el recurso a veces de Matt Costello. Hasta el último día voy a morir con esa idea. A lo largo del partido, el que lo haga mejor tendrá una segunda rotación. Sabemos que ni Oliver ni Khalifa son tiradores de tres. Olek sí tiene un poco más de rango. Pero no nos vamos a jugar el partido a sacar a Tavares para que Matt juegue de cinco». «Diría que Tavares es el pívot más determinante en Europa, o de los más determinantes», analiza antes de considerar que «es un gran reto para Olek. Si quiere demostrar que es mejor, es el momento de hacerlo. No vale excusas. Aquí los que valen son los que meten canastas, cogen rebotes, y ponen tapones. La NBA se gana en la cancha».

«El rebote, factor importante»

Con músculo y centímetros para presumir en la escuadra blanca, estima Fisac que «el rebote será un factor muy importante. El Madrid es de los mejores equipos en este aspecto. Están jugando con cuatro interiores muy buenos reboteadores. La llegada de Poirier, Tyus de cuatro, Garuba...».

Aunque aún el club sigue buscando una solución, en principio el duelo del Gran Canaria Arena (miércoles 2, 21.00 horas) se jugará sin público en las gradas. Cuestionado por la remota posibilidad de que sí puedan ir aficionados, Fisac expuso que «debemos hacer todos un esfuerzo, ser conscientes de que la isla necesita que llegue gente de fuera. Necesitamos tener una normalidad dentro de las posibilidades. En Gran Canaria hemos llevado a rajatabla. Con este partido, era momento de tener una visión de normalidad y creo que es el momento adecuado para que nuestro turismo se reflote. Es un gran evento, un partido que se ve en gran parte de todo el mundo. Era un momento adecuado para que fuera de España vieran que en Gran Canaria se está bien. Hay cada vez menos casos».