Noe Armas, en plena acción con su vehículo. Motoraldía7.com

Gran Canaria, epicentro del motor este fin de semana

Automovilismo ·

La Subida de Fataga, la de San Bartolomé y el Slalom Santa Lucía de Tirajana se celebrarán a partir de este sábado en el sur de la isla

Juan Carlos de Felipe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:12

Comenta

Este fin de semana la isla de Gran Canaria acoge un completo programa de competiciones del motor, siendo el sur de la isla el epicentro de hasta tres citas automovilísticas.

Los primeros son mañana con las Subidas de Fataga y San Bartolomé. En esta doble jornada están presentes la clásica Subida de Fataga (4,4 km) y la Subida de San Bartolomé (4,5 km), que se disputan a partir de las 9 de la mañana y 14:30 de la tarde, respectivamente. Las verificaciones serán el viernes por la tarde en el pueblo de Fataga.

Dos subidas que han reunido a un total de 67 vehículos en competición, que a su vez se dividen por modalidades en 31 pilotos en velocidad, 24 equipos en Regularidad Sport y 14 en Fórmula Rally. Estas subidas son también puntuables para el Trofeo FALP de Promoción, la Copa RS TH Canarias, Copa BMW Power y Campeonato de Regularidad Sport-Trofeo Car Home Services.

En velocidad, tres vehículos de la categoría 2 (barquetillas) y el resto de la categoría 1 o turismos, donde destacan para el podio final Iván Armas con el Porsche 911 y luego pilotos como Alexis Santana (R-5 GT Turbo), Noé Armas (Renault Clio Rally4) o Juan Betancort (Toyota Corolla TC). Y el domingo estará en liza, con más de cincuenta equipos, el 3º Slalom Santa Lucía de Tirajana, prueba que se encargará de relanzar el Campeonato Insular de Gran Canaria de la especialidad después del esfuerzo realizado por el Club Deportivo Vecindauto Sport. La relación provisional cuenta con un total de treinta y ocho concursantes en la división de turismos y dieciséis en la destinada a los car-cross.

La entidad presidida por José Ramírez, con el total respaldo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la absoluto implicación del piloto tirajanero Vicente Arencibia, ha apostado por escuchar a los deportistas que practican la disciplina con el claro objetivo de ofrecer la mejor experiencia posible a los grandes protagonistas del deporte. Esa innovadora filosofía ha resultado del agrado del colectivo, que ha respondido en masa.

