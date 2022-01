Los presidentes del Arucas y Viera se defienden de las acusaciones de la Federación

Tras la crisis abierta este martes en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) que provocó hasta ocho dimisiones este martes, dos de los señalados, los presidentes del Arucas y del Viera, José Juan Arencibia y Pacuco Ramos, se han pronunciado en contra de la institución que preside Antonio Suárez.

Además de Ramón Medina, hasta ahora presidente del Comité de Entrenadores de Las Palmas y director de la Escuela de Entrenadores de la FIFLP y con 36 años de experiencia, han optado por presentar sus renuncias José Vega, que era vicepresidente 1º, José Juan Arencibia, que hacía las labores de vicepresidente 2º, Juan Francisco Ramos, responsable del Fútbol Femenino, José Antonio Perdomo, responsable del Noreste, Miguel Sánchez, vocal del Sur, Yasmina Hernández, coordinadora del Fútbol Femenino y Francisco Reyes, vocal.

Tras las graves acusaciones, Arencibia y Ramos han emitido dos comunicados respondiendo a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP).

Este es el comunicado del presidente del Arucas:

La presente Nota de Prensa se emite en respuesta al «Comunicado Oficial de la Presidencia de la FIFLP» publicado en el día de ayer, 4 de enero de 2022, en la página web de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas; y con carácter previo a la convocatoria de una rueda de prensa que tendrá lugar en los próximos días y a la que podrán asistir libremente los medios de comunicación que así lo deseen con objeto de aclarar los hechos que se vienen sucediendo en el seno de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas que preside D. Antonio Suárez Santana.

​Una vez anunciado nuestro propósito de comparecer públicamente ante los medios de comunicación, estimamos conveniente realizar las siguientes manifestaciones en relación a los aspectos del «Comunicado Oficial de la Presidencia de la FIFLP» que, de forma flagrante, faltan a la verdad:

I.- El pasado 21 de diciembre de 2021 los que suscriben presentaron ante la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, al amparo de lo previsto en el Artículo 11.1 de los Estatutos de la Federación Canaria de Fútbol, una solicitud de convocatoria de reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FIFLP al efecto de abordar, con carácter de urgencia, los asuntos que a continuación se enumeran:

«1.- La contratación, por parte de la FIFLP, de bienes y servicios vulnerando las prescripciones y procedimientos recogidos en el Título VI del Código de Buen Gobierno de la Federación Canaria de Fútbol.

2.- Rendición de cuentas en relación a los gastos sufragados a cargo de la tarjeta bancaria adscrita al Presidente de la FIFLP.

3.- Justificación relativa a los gastos efectuados eludiendo el control de la Junta Económica de la FIFLP.«

II.- Con fecha 28 de diciembre de 2021 recibimos un comunicado firmado electrónicamente por D. Antonio Suárez Santana en el que se nos notificaba la convocatoria de reunión de la Junta de Gobierno de la FIFLP, a celebrar el día 4 de enero de 2022, con objeto de abordar, única y exclusivamente, los aspectos solicitados en nuestro escrito presentado el 21 de diciembre de 2021.

Por tanto, es rotundamente falso que el objeto de la Junta de Gobierno de la FIFLP que debía celebrarse el día 4 de enero de 2021 fuera el de comunicar el cese de las personas que suscribimos la presente Nota de Prensa, habida cuenta que esa reunión no fue convocada a voluntad del Sr. Suárez Santana, sino forzado por la solicitud motivada realizada por nosotros al amparo de los Estatutos que rigen la Federación Canaria de Fútbol.

III.- Ante la solicitud de convocatoria de reunión de Junta de Gobierno de la FIFLP, insistimos, al objeto de abordar exclusivamente aspectos oscuros de la gestión económica de la FIFLP, la primera reacción del Sr. Suárez Santana es la de no aportarnos documentación alguna que nos permita preparar y abordar la reunión con la diligencia debida.

Tras requerir nuevamente la aportación de la documentación relativa a los puntos del orden del día de la reunión recibimos una documentación que calificamos de insuficiente, irrisoria y que evidencia que la intención del Sr. Suárez Santana no era, en absoluto, la de ofrecer las explicaciones y justificaciones que se le demandan; motivo que nos lleva a presentar nuestra irrevocable dimisión como miembros de la Junta Directiva de la FIFLP pues no tenemos la intención de convertirnos en cómplices y corresponsables de las actuaciones que se vienen sucediendo en esa Federación durante los últimos tiempos.

IV.- La dimisión en bloque de los miembros de su Junta Directiva coloca al Sr. Suárez Santana en una situación inédita en sus casi 33 años de mandato ininterrumpido, pues se evidencia su total ausencia de apoyos para continuar al frente de la FIFLP. Frente a esta situación el Sr. Suárez Santana opta por emplear los medios oficiales de la Federación para emitir un «Comunicado» que causa en nosotros una enorme sorpresa e incredulidad, amén de rechazar de plano todas las afirmaciones que se recogen en el mismo.

Nos llama la atención que en ese extenso «Comunicado» no se realice mención alguna a los motivos que nos traen a esta situación, pues, en efecto, no se recoge mención alguna a los aspectos económicos de la gestión del Sr. Suárez Santana al frente de la Federación y sobre los que los hasta ayer miembros de su Junta Directiva le demandaban claridad y transparencia. Con el propósito de eludir rendir cuentas sobre los aspectos económicos de su gestión, el Sr. Suárez Santana emplea ese «Comunicado» publicado en los medios oficiales de la Federación para tacharnos de «sexistas» y «responsables de una campaña de acoso de género». Mostramos nuestro total y absoluto rechazo a las acusaciones vertidas en nuestra contra por el Sr. Suárez Santana, que no debería olvidar que entre nosotros se encuentran personas de reconocida y contrastada trayectoria en favor del impulso del fútbol femenino en nuestra provincia y no vamos a permitir que su honorabilidad quede cuestionada por acusaciones del todo infundadas vertidas por un señor que ha quedado anclado a su pasado y que pretende manejar a su antojo la Federación eludiendo la rendición de cuentas a la que su cargo le obliga y cesando a todo aquél que se muestre contrario a su gestión.

V.- Por último, y como quiera que en el «Comunicado» publicado en el día de ayer se afirma que el Sr. Suárez Santana había puesto en conocimiento del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol y de otros altos cargos de la RFEF su intención de cesar a los hasta ayer miembros de su Junta Directiva, es por lo que desde aquí solicitamos a la Real Federación Española de Fútbol que se mantenga neutral ante el proceso electoral que habrá de celebrarse durante el presente año y permita que sean los estamentos del fútbol de nuestra provincia (clubes, jugadores, entrenadores y árbitros) quienes, sin injerencias externas, elijan a las personas que mejor defiendan y gestionen sus intereses al frente de la FIFLP.

Este es el comunicado del presidente del Viera:

Ante el injurioso comunicado del presidente de nuestro fútbol y ex compañero de junta directiva durante 17 años, Antonio Suárez Santana, quiero manifestar lo siguiente:

Es una vergüenza que se utilice la página web federativa para difamar a personas que hemos formado parte de esa entidad como directivos muchos años, sin cobrar un duro e invirtiendo nuestro tiempo sin contraprestación alguna.

Estoy avergonzado del proceder de Antonio Suárez Santana después de mi dimisión como directivo de esa entidad. No merezco un ataque tan mezquino como el que se me ha realizado con ese comunicado.

Llevo 44 años en el fútbol femenino, desde mi club hemos potenciado este deporte entre niñas y jóvenes desde su nacimiento. He trabajado muchos años, sin cobrar un duro, con las diferentes Selecciones Canarias Femeninas y nadie, absolutamente nadie puede acusarme de sexista como hizo ayer Antonio Suárez Santana en un comunicado deleznable que me gustaría saber quién redactó y que no merecemos ninguno de los directivos dimitidos.

He decidido irme de la directiva porque usted ha incumplido su palabra y no ha querido solucionar diferentes problemas que se le han trasladado desde hace meses desde la directiva, empleados y otros miembros de esa Federación, a la que sigo perteneciendo como asambleísta y como presidente del CF Unión Viera.

Un club, este que presido desde 1992 y que antes presidieron mi padre y mi madre, que ha recibido incluso el premio de Igualdad en el deporte del Cabildo de Gran Canaria, por la labor de incorporación de la mujer en el fútbol.

Soy Pacuco Ramos, no he sido, ni soy, ni seré sexista, ni nada que se le parezca. Si usted Antonio Suárez tiene alguna prueba de esa acusación, le reto a que lo saque a la luz pública y me denuncie ante la Justicia.