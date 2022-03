La «responsabilidad» del Betis contra el sueño del Rayo

El Betis se juega este jueves en el Villamarín la posibilidad de disputar la quinta final de Copa de su historia, 17 años después de la segunda que ganó en 2005. El Rayo no ha llegado nunca al partido por el título, por lo que, como reconoce Andoni Iraola, está ante «una oportunidad única» y, aunque tiene una clara desventaja tras el 1-2 de Vallecas, sueña con dar la campanada. «Tenemos más responsabilidad que el Rayo. Ganamos la ida y ahora jugamos en casa», recuerda Manuel Pellegrini, que reclama a sus jugadores «controlar el exceso de motivación para no cometer errores».

El Betis es superior y se agarra no solo al apoyo de su afición, sino también a su experiencia, su buen momento y, sobre todo, a su victoria en el primer partido, pese a que ya no valgan doble los goles en caso de empate en la eliminatoria. En el caso del Rayo, fundamenta su ilusión en que, aunque no ha derrotado al Betis en los tres encuentros anteriores esta temporada, siempre ha competido y los ha saldado con un empate y dos derrotas por la mínima. En la vuelta de semifinales, sin embargo, no le valdrá otro resultado que no sea la victoria, por lo que tendrá que arriesgar en terreno verdiblanco, cuando a domicilio el Rayo es uno de los peores equipos de la Liga.

Por si fuera poco, el Betis recuperará para duelo tan trascendental a Canales y Fekir, su cuarto máximo goleador tras Juanmi, Borja Iglesias y Willian José, mientras que el Rayo, que jugó su última semifinal copera hace 40 años, no podrá contar con su principal artillero, el lesionado Falcao. Otro espaldarazo para el equipo verdiblanco cuando ha dado ya un paso importante hacia la final que afrontaría en Sevilla, en La Cartuja.

El pasado domingo el Betis perdió en el Sánchez Pizjuán en el derbi (2-1) después de una gran racha de resultados y el técnico del Rayo advierte que el conjunto de Pellegrini «está a un rindiendo a un nivel muy alto». «Todos sabemos que es es muy difícil y que hay que hacer algo muy complejo», admite Iraola, quien desea que su equipo «no se pueda arrepentir de nada cuando el árbitro pite el final». Pellegrini reclama sin embargo «mantener el rendimiento futbolístico que ha permitido al Betis llegar a esta situación». «Así las cosas serán más fáciles», aventura el entrenador chileno.