El Club Deportivo Maspalomas Training es más que un simple equipo deportivo; es una institución que ha forjado una comunidad unida en torno al amor por el fútbol y la pasión por el desarrollo de jóvenes talentos. En un día soleado que parecía haber sido diseñado específicamente para la ocasión, Maspalomas se vistió de unidad. Jugadores y estudiantes de la escuela de fútbol se reunieron para una sesión de fotos en un evento extraordinario que trascendió las líneas del campo de juego. Fue un día especial para poner de manifiesto la importancia del club y la escuela, que va más allá de los partidos y los entrenamientos.

El Club Deportivo Maspalomas Training ha sabido combinar la pasión por el fútbol con la formación de jóvenes talentos con una escuela de fútbol y una cantera que es una de las más extensas de la región. Este crecimiento ha sido posible gracias al compromiso y apoyo de todos y cada uno de los padres, el respaldo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la colaboración con la Real Sociedad.

Orlando Galindo, presidente del Club Deportivo Maspalomas Training, destacó la magnitud del crecimiento de la institución. Con visible orgullo, señaló que la escuela de fútbol ahora alberga a 275 niños, posicionándola como una de las más grandes de la isla. Del mismo modo, resaltó el notable tamaño de la cantera, que es una de las más extensas de la región. Actualmente, el club cuenta con alrededor de 600 jugadores, entre los participantes en la escuela de fútbol y los equipos federados, un logro destacable en sí mismo.

Galindo agradece al apoyo brindado por el ayuntamiento y los patrocinadores, lo que permite al club mantenerse en constante crecimiento; pero sobre todo, el compromiso de los padres, a través de sus contribuciones económicas, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo del club. Además, celebra la incorporación de un equipo femenino en el club, que, aunque joven, muestra un gran potencial y está abierto a jugadoras de todas las edades.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, aportó su perspectiva y su entusiasmo: «Esta imagen no solo representa una instantánea en el tiempo, sino la historia y el futuro de nuestra comunidad. Refleja la diversidad y la pasión que el fútbol reúne en Maspalomas. Con esta foto multitudinaria celebramos tanto nuestro pasado como nuestro futuro, recordando que el deporte sigue siendo un importante punto de atracción para muchas personas en nuestra región y un lazo que une a generaciones».

La alianza entre el Club Deportivo Maspalomas y las instituciones políticas locales es un ejemplo de cómo el deporte puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de una comunidad más fuerte y cohesionada.

Carlos Gaumet, enlace clave en la colaboración entre el club y la Real Sociedad, compartió su visión sobre la formación de jóvenes talentos y la importancia del convenio con el prestigioso equipo de Primera División: «Nuestro club no solo se enfoca en el presente, sino también en el futuro. A través de nuestra escuela de fútbol y la colaboración con la Real Sociedad, estamos forjando el camino para las próximas generaciones de futbolistas. Este convenio no solo es un acuerdo entre dos clubes, es una inversión en el talento canario y un compromiso con el desarrollo de jóvenes promesas». La inclusión de Job Ochieng, un destacado delantero keniata del CD Maspalomas, en la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad, es una prueba de que el club no solo forma jugadores sino que también los proyecta hacia oportunidades en la élite del fútbol.

Asimismo, Carlos Worden, director de la escuela, relata la fascinante evolución en la estructura deportiva que actualmente engloba al Club Deportivo Maspalomas Training: «Inicialmente, la escuela de fútbol y el proyecto se desarrollaban de manera independiente para posteriormente unificarse en una sola entidad. Como resultado, nace la Escuela Maspalomas Training, que se encarga de la formación de jóvenes en Maspalomas y el Club de Fútbol. A pesar de mantener dos licencias activas, la de Fútbol Training y la del Maspalomas, ambas funcionan bajo una misma estructura organizativa. Los coordinadores supervisan los 21 equipos, de los cuales seis pertenecen al Maspa Training y el resto al Maspalomas. La distinción entre ambas licencias radica únicamente en su registro ante la Federación, ya que en la práctica, todos los niños comparten la misma filosofía y uniformidad, así como reciben el mismo tipo de formación».

Ramón Suárez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento compartió su perspectiva sobre la colaboración entre el ayuntamiento y el club: «El CD Maspalomas es una parte fundamental del tejido deportivo de nuestro municipio. Colaboramos en la provisión de instalaciones deportivas y brindamos apoyo económico como entidad deportiva destacada en San Bartolomé de Tirajana. Nuestra cooperación abarca desde el mantenimiento de las instalaciones hasta la asistencia en eventos especiales. Este acuerdo beneficia no solo al club sino a toda la comunidad local, proporcionando oportunidades para que los jóvenes se involucren en el deporte». Suárez también resaltó el valioso legado del club en el municipio, recordando que el CD Maspalomas es el más antiguo de San Bartolomé de Tirajana, con una historia que se remonta a 1969, y que se fundó bajo el nombre de Club Deportivo San Fernando.

