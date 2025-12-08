El Gran Canaria, ante una 'final' anticipada por el billete copero frente al Baskonia

Tras la derrota en Bilbao y sin margen de error, el equipo amarillo busca ante el Kosner un punto de inflexión para engancharse a la cita de Valencia

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Con una hemorragia de tres derrotas consecutivas -la última de ellas, la más sangrante ante el Surne Bilbao este pasado domingo (79-72) en Miribilla-, el CB Gran Canaria buscará esta semana un punto de inflexión para engancharse de nuevo al último vagón de la Copa.

De momento, y pese a ese discreto balance de 3 victorias y 6 derrotas, el equipo amarillo continúa a solo un triunfo de la octava plaza, lo que le daría billete para Valencia. Pero esa plaza la ocupa precisamente su próximo rival en la Liga Endesa; un contrincante con pedigrí pero de rendimiento ciclotímico como es el Kosner Baskonia (4-5). El Gran Canaria Arena se antojará decisivo para esta cita el sábado a las 19.00 horas-.

'Equilibrio' en los duelos en la isla

Aunque los antecedentes sonríen claramente al equipo vitoriano en ACB (27-57 para los alaveses), lo cierto es que, en la isla, las estadísticas se muestran mucho más equilibradas, si incluimos todos los choques entre ambos equipos, en el Neolítico del entonces Claret Las Palmas (19 victorias isleñas frente a 22 del conjunto vasco). De hecho, el primer precedente en la isla redonda se disputó el 7 de diciembre de 1985 entre el genuino Claret y el Caja de Álava en el pabellón Municipal de Tamaraceite. En aquel entonces, los dos equipos estaban en la denominada A-1.

Jeelani fue el mejor jugador del Baskonia con 28 puntos y 6 rebotes mientras su compatriota Simmons le secundó con 20 tantos y 13 rebotes, a la vez que un joven Josean Querejeta -actual presidente del club baskonista- erosionó también la trinchera amarilla. Por parte local, Willie Jones -el primer gran ídolo americano claretiano- se fue hasta los 31 puntos y 8 rebotes.

A partir de ahí, los guarismos se tornan como auténticos nubarrones en el historial del Gran Canaria, si bien a partir de mayo de 2013, con Pedro Martínez como estratega, cambió la dinámica y comenzó el famoso 'gafe' del Baskonia de la isla. Fue en el duelo de cuartos de final de la ACB disputado en el CID donde el Gran Canaria 2014 superó al Laboral Kutxa por 83-78. Después de eso, el conjunto insular enganchó un total de 11 triunfos y 4 derrotas ante su público; precedentes que permiten albergar un halo de esperanza tras este raquítico tercio de competición para el Granca.

Lakovic (arriba) estuvo especialmente activo en la banda durante el último encuentro frente al Baskonia en la isla. Abajo, a la izquierda, la plantilla amarilla agradeció el apoyo de la afición tras el triunfo. A la derecha, Brussino intenta pogresar ante uno de los rivales que relastivamente se le ha dado bien en las últimas campañas. ACB Photo

Cuestiones a mejorar

No obstante, y aunque el técnico esloveno, Jaka Lakovic, mantiene en su discurso el objetivo de la Copa, lo cierto es que en el cuerpo técnico toman nota de varias cuestiones a mejorar, tras la ventana FIBA que, para el balcánico, parece que no sentó del todo bien a la dinámica de trabajo de la plantilla. Tanto el rebote -especialmente en defensa- como los porcentajes de tiro en el perímetro son dos facetas en las que el staff trabaja con detenimiento para mejorar en próximos compromisos, así como el tiro libre, uno de los inesperados hándicaps de la presente campaña. Con todo ello, la pizarra isleña intentará sacar su mejor rendimiento de cara a esta finalísima a cara de perro. El triunfo supondría un golpe de timón balsámico, pero la derrota borraría del itinerario la silueta de Valencia.