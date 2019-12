«Venimos de picar mucha piedra»

«Tenemos la inmensa suerte de que todos por separado ya éramos músicos y que habíamos bregado en innumerables batallas y proyectos. Algunos tuvieron cierta repercusión, pero otros fueron totalmente anónimos. Eso nos da un bagaje que nos permite asimilar las cosas desde otro punto de vista. Desde luego, es un milagro lo que ha ocurrido con nosotros. Hacemos lo que todo músico sueña con hacer, que no es otra cosa que poder desarrollar su propia música, estrenarla como tú quieres y sabes hacer y que encima conecte con un público mayoritario. Encima, ves que algunas de tus canciones se convierte en parte del día a día de muchas personas. Lo que hacemos es disfrutar el momento, como si fuera el último, porque la vida no sabes lo que te depara y siempre hay que vivir al máximo el presente», asegura este integrante de Izal, banda que toca el próximo 10 de enero, en el Gran Canaria Arena, a las 21.00 horas, y al día siguiente en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, a la misma hora.

En contra de lo que pueda parecer, Iván Mella apunta que el éxito no supone un plus de responsabilidad. «Al principio era mayor. Imagínate que estás en una banda que no conoce nadie. Vas a sacar el primer disco, que suele estar hecho en las peores condiciones, porque para hacer uno bueno hace falta mucho dinero. A eso le sumas tu poca experiencia y que el grupo lleva tocando junto pocos años. En esos casos, la responsabilidad es enorme, porque te lo juegas todo a una sola carta», pone como ejemplo desde Madrid.

Su receta para seguir adelante es sencilla, subraya. «A medida que el público te acepta y ves que esperan tu nuevo disco con ilusión, lo que hacemos es sumarnos a esa ilusión. Sobre todo porque trabajamos de una forma muy honesta. Hacemos lo que nos sale. Y punto. Por suerte, hay mucha gente que conecta con eso y disfruta con nuestro trabajo. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que con nuestro trabajo aportemos energía positiva a las personas», confiesa orgulloso.

Tras el Gran Canaria Sum Festival del otoño de 2018, Izal regresa a Canarias dentro de la gira de presentación de su último álbum, Autoterapia. «Es nuestro mejor disco porque es el más disfrutable. Es el que más profesionalizados nos ha pillado y el que hemos hecho con más tiempo y un mayor presupuesto. Decidimos invertir para que el disco saliera, más o menos, como lo teníamos en la cabeza. Eso es algo casi imposible en el mundo de la música. Estamos muy orgullosos de este disco. Los temas no son sencillos, a nivel de arreglos y de producción. Hay muchos recovecos. Es un disco con muchas capas y en cada escucha, debido a los distintos matices que tiene, tu oído y cerebro te descubre nuevas cosas. Eso, como músico y como persona que escucha un disco, es algo que me interesa mucho», asegura sobre un trabajo que incluye temas como El pozo, La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo, Bill Murray y Autoterapia, entre otros.

A la hora de trabajar, funcionan «como al principio», dice Iván Mella. «Tenemos un compositor claro, que es Mikel. Viene con las canciones hechas en casa y cada vez con una preproducción mejor, lo que a veces es malo, porque cierra un poco el universo del resto. Hay que tener en cuenta que a cada canción le puedes dar un envoltorio hasta el infinito», defiende.

Iván Mella, que comparte banda con Emanuel Pérez Gato, Mikel Izal, Alejandro Jordá y Alberto Pérez dice que los conciertos de Izal se desarrollan como «una fiesta». «Se genera un ambiente increíblemente bueno y mágico, que nos lleva a decir siempre que existen dos shows en nuestros conciertos. Uno es el que ofrecemos nosotros y el otro es el que protagoniza el público. El segundo suele superar al primero con creces», dice con orgullo.

La gira con la que aterrizan en las islas incluye un espectáculo audiovisual y de iluminación muy medido junto a un hilo argumental predeterminado. «Eso no quita que incluyamos sorpresas y un momento donde el público elige el tema que tocamos». Tras estos dos conciertos isleños la gira El final del viaje cambia de registro e introduce importantes cambios. Una vez culminada, se tomarán un largo descanso, para «limpiar la mente y desconectar» antes de preparar un nuevo álbum «que mantenga la esencia del grupo».