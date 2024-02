PP, CC y Vox rechazan en Arrecife un centro para inmigrantes

Los concejales de Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Vox votaron este jueves al unísono, en el pleno de Arrecife, a que el Gobierno de España plantee la construcción de un nuevo centro para inmigrantes en cualquier punto de Lanzarote.

Se votaron mociones defendidas por Roberto Herbón (PP) y Eugenio Robayna (Vox), con la oposición de los concejales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Alfredo Mendoza de portavoz. Y se hizo especial referencia a que se evite levantar un centro en Güime, en el municipio de San Bartolomé. De este modo, se refrendó un acuerdo al tomado días atrás en el Cabildo.

«La solución al problema migratorio no es la creación de un centro de 12.000 metros cuadrados superficie construida, como pretende el Gobierno del Estado, casi similar a la superficie del centro penitenciario de Tahíche y que hasta ahora es la única respuesta que ha dado Sánchez a la inmigración irregular después de imponer el CATE de la vergüenza en la zona de Naos, en Arrecife»; expuso Herbón. En similar parecer habló Echedey Eugenio (CC).

Añadió el teniente de alcalde que «no se puede convertir Lanzarote y Canarias en una Lampedusa. No lo vamos a permitir. No vamos a ser el muro de contención de Europa y España porque el señor Sánchez no quiera ver el problema migratorio, no quiso ni debatirlo en la campaña electoral».

Mendoza replicó que estaban valiéndose, los partidos que gobiernan en Arrecife, así como la formación ultraconservadora que forma parte del grupo mixto, de datos mal interpretados, en el marco de un debate tenso.