Vox denuncia ante la Junta Electoral la apertura de un parque infantil en Agüimes

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Agüimes, Julia Bocea, ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Telde la apertura la tarde de este jueves de la nueva zona infantil del Parque Urbano del Cruce de Arinaga al entender que el gobierno local vulnera la instrucción que limita los actos de inauguración en periodo electoral. Las elecciones generales tendrán lugar este próximo domingo 23 de julio.

Este organismo ha acordado una resolución, remitida la tarde de este jueves a la corporación agüimense, en la que le informa de la denuncia y le comunica que dispone de 24 horas para presentar alegaciones.

No obstante, la junta, de entrada, le advierte al Ayuntamiento de que ha de cumplir la instrucción aludida por Vox, y en particular, el apartado que deja claro que «durante el periodo electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo».

En ese sentido, en esa misma resolución se requiere al consistorio para que cumpla la normativa con el apercibimiento de las responsabilidades en las que podrá incurrir.

Desde el gobierno local, por su parte, insisten en que no fue una inauguración, sino una apertura con celebración para acoger a las familias que se acercaron hasta el parque. Subrayan que no hubo presencia institucional, que no estuvo el presidente del Cabildo, pese a que esta institución cofinancia los trabajos, ni el alcalde de Agüimes ni la primera teniente de alcalde. Y que los ediles que fueron lo hicieron a título personal para disfrutar de las instalaciones junto a sus familias.

Además, dejan claro que las obras están terminadas desde hace días y que si no habían abierto el parque era porque estaban esperando a que creciera el césped. El problema, argumentan, es que las familias veían que los juegos ya estaban colocados y se habían dedicado a retirar las vallas de obra, a riesgo de su propia seguridad, y a usar las instalaciones. Para evitar males mayores, aclaran las mismas fuentes, el gobierno local optó por adelantar la apertura del parque. Así garantizan que los usuarios puedan disfrutar de los juegos en una obra ya recepcionada.

Desde el Ayuntamiento dejan claro que presentarán alegaciones y que lo harán dentro del plazo, pero que como la resolución de la junta les llegó este jueves no han tenido tiempo material para contestarla. Recuerdan que no es la primera obra que abren en periodo electoral y hasta ahora no ha habido problema alguno.

La edil Julia Bocea ha hecho llegar un comunicado a la ciudadanía con un relato de los hechos y adjuntando la resolución y otros documentos que presenta como pruebas de sus argumentos.