«Queremos que la gente no pare de bailar»

Cuenta atrás para que arranque el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. Y no contamos días, contamos horas para que la mítica discoteca neoyorquina, Studio 54, vuelva a ser una realidad, y esta vez en tierras canarias.

Las fiestas comienzan hoy viernes 10 de febrero, con el pregón, que correrá a cargo de Los Salvapantallas, quienes adelantan que «va a ser especial».

Nacho Rivas (vocalista del grupo) y Daniel Delgado (batería), desvelan algunos de los entresijos del pregón -los otros dos componentes, Alex Labao (guitarrista), y David Campodarve (bajista) no pudieron asistir a la entrevista por cuestiones laborales. En este acto, el grupo se encargará de contar (y cantar) historias que «pondrán en pie a todo el parque de Santa Catalina», dice Nacho.

Daniel Delgado y Nacho Rivas, en las instalaciones de CANARIAS7. / JUAN CARLOS ALONSO

Los Salvapantallas cumplen 22 años sobre los escenarios pero, pese a la experiencia que llevan a sus espaldas, confirman que ser pregoneros de estos carnavales es «un reto con el que pretendemos que la gente no pare de bailar». «Cuando nos dieron la noticia sentimos euforia, luego empezamos a ser conscientes de lo que se hace en un pregón y nos entró miedo». Un miedo que verá esta noche su recompensa: «Pensé que íbamos a morir porque no íbamos a parar de trabajar, pero ahora solo tenemos ganas de que llegue esta noche para presentarles lo que hemos preparado».

Los Salvapantallas tienen claro que este acto va a ser diferente porque «no vamos a hablar durante horas. Nosotros no tenemos mucho don de palabra, entonces creemos que lo más lógico y sensato es hacer lo que mejor sabemos: comunicarnos a través de la música».

Y qué mejor que comunicarse a través de las letras que sonaban en Studio 54, el templo de la música disco. La discoteca de New York recopila temas como 'Bohemian Rhapsody' de Queen, o Y.M.C.A de Village People, canciones que tienen una energía «chachi y maravillosa, que encima nos encanta», exclama Nacho mientras sonríe a su compañero.

¿qué sorpresas tienen preparadas?

Además, adelanta que la selección de canciones que han hecho es muy «Salvapantallas» porque «nosotros solo tocamos canciones de éxito».

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por eso, la banda que «por norma habitual no solemos ensayar mucho», aumentó las horas de sus ensayos para que todo salga a las mil maravillas. «Para el pregón ensayamos casi diariamente y dos o tres horas, que eso para nosotros es algo nuevo, yo llego agotado a casa», comenta Daniel.

Pero quizás los preparativos no sean solo para afinar el bajo, o para aprenderse nuevas letras, sino por las sorpresas que tienen preparadas para esta noche porque «vimos que teníamos que incorporar más cosas al set de Los Salvapantallas para el pregón». Aunque Daniel no quería adelantar más información, Nacho añadió que «en el escenario probablemente no seamos un cuarteto y eso hay que ensayarlo».

«Señores y señoras: estamos en carnavales, son nuestras fiestas, salgan a la calle. Hay que disfrutar de la vida». Nacho Rivas Vocalista de Los Salvapantallas

No todo el mundo tiene la suerte de disfrutar de los carnavales en la calle, disfrazado y con la única preocupación de pasarlo bien, como le ocurre a los miembros de este grupo. Los Salvapantallas llevan actuando en conciertos durante estas fiestas más de 20 años, y eso ha provocado que no vivan el carnaval como mascaritas sino como trabajadores. « No soy carnavalero porque yo relaciono el carnaval con trabajo. Trabajé durante muchos años en una empresa de sonido y el parque de Santa Catalina era mi segunda casa. Después, con el grupo, empecé a vivir el carnaval de otra manera; hago lo que más me gusta encima del escenario y no por detrás, como hacía antes», explica Daniel.

Los tiempos cambian, y no a mejor o a peor, solo cambian y eso pasa también en estas fechas. Echando la vista atrás, Nacho opina que «los carnavales de antes se resumen en que éramos menos gente y te encontrabas con todo el mundo, era como algo nuestro. Lo que pasa ahora es que vive más gente en la capital y ¿quién no sale para carnavales?».

Lo cierto es que con más o con menos gente, «estamos en carnavales, son nuestras fiestas. Hay que disfrutar la vida». Una vida que será más amena el tiempo que el grupo esté en el escenario de Santa Catalina contando « las mejores historias de nuestra vida y de nuestro grupo», sentencia Nacho.