Las Palmas de Gran Canaria niega sus vistas

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 23:00

La parálisis en la recuperación del patrimonio de Las Palmas de Gran Canaria que se evidencia en la contención de los planes directores de la Batería de San Juan, la Factoría Fyffes o el Cine Guanarteme contamina otros elementos históricos de la ciudad, proyectados como futuros atractivos de la capital, como la red de miradores como el de la Punta del Diamante. Una ciudad que no quiere que la vean desde arriba.

Eso se comprueba con la gestión de la programación de los ingresos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibe del Fondo de Desarrollo de Canarias, provenientes del Gobierno autonómico. En su línea 485 se contemplan las cantidades destinadas a la implementación de la red de miradores en borde de cornisa con puesta en valor de enclaves históricos y arqueológicos. Esa red debía servir para dotar de mejoras e infraestructuras a esa llamada red, que parte desde la zona de La Cornisa y que dentro de esa partida también engloba acciones en la Batería de San Juan o en e lCastillo de San Francisco, bastiones del patrimonio local que agonizan víctimas del abandono desde hace décadas.

En concreto, el Fdcan contempla una inversión de 3,5 millones para el trienio que comienza este año. En este ejerció de 2025 se consignan 450.000 euros para afrontar los proyectos en ese epígrafe, aumentando la cantidad hasta 1,6 millones en el 2026 y la misma cantidad en el 2027. Sin embargo, en la planificación que el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realiza para este año no aparece reflejada ninguna intervención en estos espacios.

Esta red de miradores colea en el horizonte de la ciudad desde hace ocho años, entonces con Javier Doreste como concejal de Urbanismo en el gobierno que regía Augusto Hidalgo. A través de un imaginario rutómetro peatonal que podría incluso recorrerse a pie a pesar de la compleja orografía en la que se escala la llegada a Ciudad Alta se pretendía comunicar las vistas áreas de las que presume Las Palmas de Gran Canaria, estampa de postal con el dibujo urbano de su escalón inferior y los bordes que se sellan justo antes del horizonte sobre la zona portuaria y su actual 'skyline' de plataformas y contenedores.

Pero no solo se trata de las privilegiadas vistas que se tienen desde esas posiciones elevadas de la ciudad, en algunos casos se trata de elementos de un alto valor patrimonial en el desarrollo histórico de la capital desde los tiempos de su fundación inmediatamente posterior a la Conquista de la isla.

La decadencia

Ese es el caso de uno de los ejemplos más sangrantes, el del mirador de Punta del Diamante. Este espacio se encuentra en lo alto de la loma sobre el Castillo de Mata y a la espalda del de San Francisco. Los trabajos para convertir este lugar en un mirador comenzaron en el año 2018, todavía durante el primer mandato de los dos que agotó Hidalgo como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. La aparición de una traza de lo que fue la primera muralla defensiva de la ciudad interrumpió las obras, para tratar de modificar el proyecto y que este lugar, a la vista del importante descubrimiento arqueológico, sufriera una transformación que midiera bien su impacto y sus posibilidades futuras. Nada de eso ha acontecido. Y tras años de abandono el espacio se está viniendo abajo. Durante años lo 'protegía' un vallado verde que ya está completamente desaparecido y lo que iba a ser un elemento diferencial del patrimonio palmenese hoy es simplemente un vertedero.

En ese contexto se agrava la posibilidad de malgastar los fondos consignados por otras administraciones en los proyectos que debería liderar el Ayuntamiento. Y tras ya una nueva redacción del Fdcan en años anteriores por problemas de ejecución similares la situación parece encaminarse hacia un nuevo modificado por la falta de gestión municipal.

El Partido Popular en la oposición local ha tratado este asunto en pleno en alguna ocasión. Pero no ha servido para reactivar la idea de concebir un proyecto diferencial de Las Palmas de Gran Canaria sobre el que solo habría que aprovechar la potencialidad que ya existe en las alturas de la ciudad.