Día de Canarias: Así somos (parte 7)

Cristina González Oliva Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 29 de mayo 2025, 23:18 Comenta Compartir

Paco Suárez Díaz Escultor «Me considero nacionalista cultural de Canarias»

El artista agüimense cree que no hay que quedarse anclado en las costumbres y le interesa más el futuro que el pasado de las islas

El escultor y artista plástico junto a alguna de sus obras. COBER

Las obras del escultor y artista plástico Francisco Suárez Díaz, más conocido como Paco Suárez, riegan buena parte de la geografía canaria y también pueden encontrarse en la Península y países extranjeros. Este agüimense, licenciado en Bellas Artes, especialidad en Escultura, en la Universidad de La Laguna, asegura que «Canarias es mi tierra. Yo me siento profundamente canario. Digamos que me considero nacionalista cultural de Canarias», al tiempo que agrega que le interesa más el futuro de las islas que su pasado. Sostiene que, independientemente de que valora ese pasado y cree que es necesario conocerlo, «no me gusta el folclorismo barato».

Es decir, no es de quedarse anclado en las costumbres y en el tipismo, aunque algunas de sus obras recojan costumbres, tradiciones y trabajos de gente popular de la tierra. Como es el caso de 'El Pescador', en la playa de Arinaga, 'Mariquita la de los chocos', en la plaza Nuestra Señora del Rosario, 'Aguadora con hijos', en Temisas o 'El pulseador', en el Cruce de Arinaga. Eso sí, su primera obra, que diseñó aún estando en la carrera de Bellas Artes, es un canto feminista. Se trata de 'El futuro es mujer', instalada en el mirador de Las Crucitas del municipio de Agüimes.

«Es necesario conocer el pasado, pero no el folclorismo barato »

Y el hecho de no quedarse anclado en el pasado no está reñido con amar a la tierra y emocionarse cada vez que escucha Los Gofiones cuando va a ver un partido del Granca o que celebre una victoria con 'Somos costeros', aclara. «Me parece muy bonito, pero, al mismo tiempo, creo que tenemos que pensar en el futuro, en los retos, en los problemas que tenemos, que son muchos. Canarias es una región pobre y lo seguimos siendo, estamos a la cola de España», lamenta. «No podemos quedarnos en ver un baile típico y creer que eso soluciona las cosas».

Él se mueve en un espectro artístico amplio, desde Luján Pérez hasta Martín Chirino, y también tiene obras de abstracción geométrica que es más simbólica y está más entroncada con el arte contemporáneo. Canarias es tradición y es modernidad, apunta, porque es Pérez Galdós, César Manrique o un artesano popular, añade.

Por eso, en su trayectoria como profesor de instituto, durante 33 años, intentó divulgar entre el alumnado no solo las técnicas, sino también que conocieran el arte en general y, por supuesto, el que se hace en Canarias.

Josefa Sánchez Jugadora de zanga «La zanga es como un ansiolítico, te ayuda a olvidarte de los problemas»

La asociación que preside organiza desde hace años ligas de este juego de naipes canario para que no se pierda la tradición

Josefa Sánchez en la sede de la asociación de zanga. JUAN CARLOS ALONSO

Josefa Sánchez, presidenta de la Asociación de Zanga y Ronda Canaria Antonio Guedes Ramos de Santa Lucía de Tirajana, es una amante de la zanga, un juego de cartas que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pero que aún perdura, especialmente en el sureste de Gran Canaria, ya que en el norte se juega más el envite, detalla. Desde los siete años aprendió viendo a sus familiares, fundamentalmente a los hombres, y se ha empeñado en que no desaparezca. Por eso, desde hace varios años impulsa una liga en la que participan equipos de varios municipios y a la vez realiza talleres para enseñarlo a todo aquel que quiera aprenderlo. De hecho, durante los actos por el Día de Canarias en Vecindario organizó talleres y una liga para fomentarlo.

«Adoro la zanga, para mí es un ansiolítico, porque te desconecta. Yo estaba hasta arriba de problemas, porque todos tenemos, y el que dice que no, tiene más, y jugar me ayudó porque me olvido de ellos», explica. Asimismo, agrega que es un juego de estrategia y de 'ataque', por lo que activa el pensamiento rápido, ya que hay que pensar la jugada en pocos segundos, así que ayuda a la memoria, porque «si no se utiliza, se oxida».

«Es un juego de estrategia y de pensamiento rápido»

Josefa detalla que llevan muchos años jugando en el local, que es ahora sede de la asociación, ya que ahí tuvo con su marido una cafetería durante 36 años. La entidad se formalizó en 2022, pero desde antes de la pandemia comenzaron las primeras ligas, cuando le propuso a un grupo de jugadores que realizaba amistosos crear una competición oficial. Y así empezaron con 16 equipos de, mínimo, dos personas. Ya en 2022 realizaron la liga fundacional con 28 equipos, no solo de Santa Lucía, sino también de Telde o Valsequillo, que acuden todas las semanas. Tienen de primera y de segunda categoría. En 2023 hicieron un reglamento con la base de la zanga, pero mejorada, e incluso tienen jueces de mesa y juegan por tiempo.

Como defensora de las tradiciones canarias para que no desaparezcan, asegura que «ser canaria es para mi caminar hacía un futuro mejor para los que siguen mis pasos, pero siempre y digo siempre, con la mirada puesta en mis antepasados, mi canariedad, mi folclore, mi gastronomía, mi acento, mi forma de socializar y mi respirar a mar, a pulmón abierto. También es soñar con una Canarias única, libre y en paz».

Jorge Pérez Estudiante de 4º ESO «Me molesta que los que se van fuera intenten cambiar el acento canario»

El capitán del equipo ganador de la Liga de Debates de Santa Lucía reconoce que lo que más le identifica es nuestro dialecto

Jorge Pérez en el IES Doctoral. JUAN CARLOS ALONSO

Jorge Pérez Melián, de 15 años, es el capitán del equipo ganador de la Liga de Debates de Santa Lucía de Tirajana, que concluyó el pasado mes de abril. Junto a otros cuatro alumnos de 4º de la ESO del IES Doctoral, Mariam, Candela, Carla y Alexandra, tuvieron que defender su posición, que le tocó por sorteo. La pregunta era: '¿La identidad canaria puede pervivir en un mundo globalizado?' Ellos tuvieron que justificar que no, ya que si se basaban en el significado de conservar, que es el de mantener algo en su estado de origen, no era posible. Especialmente por el hecho de que se usan palabras importadas, como 'crush', 'mood' o 'chill', fundamentalmente entre los jóvenes. Entonces, «ya no es posible conservarla en su estado de origen, porque esa transformación es una adaptación y es un cambio, que es lo contrario de conservar», detalla el estudiante.

Pese a que tuvo que mantener esa postura, él es más optimista y cree que sí se va a poder preservar de alguna manera, aunque modificado. Como ejemplo pone que en muchas romerías las instituciones ya están prohibiendo la participación a las personas que no vayan vestidas con el traje canario, además de dar subvenciones a proyectos que rescatan la cultura canaria y la agricultura. Asimismo, destaca que hay Casas de Canarias en países como Argentina y Uruguay, además de en Madrid.

«Si los jóvenes no promovemos nuestra identidad, se perderá»

Jorge, que tiene intención de estudiar Ciencias Políticas, asegura que para él Canarias es un sentimiento. No tiene dudas de que si viviese fuera de las Islas al ver una foto del archipiélago o de su familia, o escuchase una isa, tendría nostalgia y arraigo de su tierra, «porque me siento muy identificado con las tradiciones, las costumbres y los valores». Así que con su familia intentan mantenerlo y celebran los Finaos, ya que jamás ha celebrado Haloween, y el Día de Canarias en el instituto, al que acude vestido de canario.

Sostiene que lo que más le identifica es el dialecto, porque sí reconoce que no sigue el folclore o la música canaria, ni acude a romerías de momento. Eso sí, lo que más le molesta es que haya personas que hayan nacido y se hayan criado en Canarias y cuando se van a vivir fuera cambian el acento. Lo mejor para él es «nuestra cultura, nuestras fiestas y nuestra forma de vivir». Los jóvenes somos el futuro y si no promovemos nuestra identidad, se terminará perdiendo, apunta.

Luzmi Santana Piloto de rally «Allá donde voy, exhibo con honor mis dos banderas, la española y la canaria»

La única mujer piloto de rally de Gran Canaria asegura que el único impedimento es la falta de ayudas para competir

Luzmi Santana en la plaza de la Candelaria de Ingenio. COBER

Luz Marina (Luzmi) Santana es la único mujer piloto de rally de Gran Canaria y una de las pocas que hay en Canarias. A sus 19 años tiene ya un extenso palmarés desde que empezó en karting siendo aún una niña, con 5 años. En esa categoría acumuló una década de experiencia, a lo que se suma otros tres años en el mundo del rally tras su debut en 2022 en el Slalom Pozo Izquierdo-Santa Lucía cuando tenía 16 años de la mano del equipo Sports and You Canarias. Desde entonces, ha sido campeona en la categoría N3 en el Campeonato de Canarias de Rallyes de tierra 2022 y subcampeona en 2023. «Mi sueño siempre ha sido prepararme para los rally, porque es una pasión que me ha venido desde pequeña», reconoce, siguiendo la estela de su abuelo.

El pasado año fue una de las más jóvenes en el programa de desarrollo femenino del WRC y en septiembre de 2024 representó a España y a Canarias al ser una de las 15 seleccionadas para participar en el programa internacional Women's Driver Development del mundial de Rallyes, celebrado en Cracovia (Polonia). Solo participaron dos españolas. Este año quiere repetir, pero ya más preparada y para ello trabaja junto con los patrocinadores en un programa junior nacional. Además, busca apoyo en las instituciones para poder costear una prueba con el mismo vehículo que utilizan en este programa, algo que resulta costoso, detalla.

«Cuando me pongo el casco soy una más, no me diferencia ser mujer»

Con su incursión en este mundo, caracterizado por ser predominantemente masculino, visibiliza las capacidades y habilidades que tiene, independientemente de su género, ya que detrás del volante no hay diferencias. «Cuando me pongo el casco soy una más», asegura, al tiempo que explica que lo que más le gusta del mundo del motor es la adrenalina y el trabajo en equipo.

Ahora intenta conseguir apoyo de las administraciones para dar el salto de categoría y hacer alguna prueba nacional con el objetivo de pasar de la N3 a Rally 3, además de poder participar en el Isla de los Volcanes, una prueba de tierra en Lanzarote que este año puntúa para el nacional. Sin embargo, en este deporte la cuestión económica es fundamental, ya que por ejemplo, correr en el Rally de Canarias significaba un desembolso de 40.000 euros al que no pudo hacer frente. Para poder competir se prepara a conciencia físicamente en el gimnasio y gracias a la natación, ya que conseguir más fuerza y fortalecer el cuello es fundamental.

Sobre Canarias asegura que «sentir tu patria y defender a tus colores es una responsabilidad y una enorme satisfacción, porque pones en valor tu cultura, los valores esenciales y el respeto a tu tierra. Allá donde voy, exhibo con honor mis dos banderas, la española como nación, la canaria de mi tierra, y como ingeniense, el símbolo de mi queridísima Villa de Ingenio que me vio nacer».

«Estoy orgullosa de ser isleña, pertenecer a un pueblo trabajador. Todo en su conjunto te empodera con una energía y un sello de identidad singular de nuestra propia naturaleza. No paso desapercibida allá donde voy, es una singularidad y un sentimiento que muestro con orgullo», destaca. Agrega que «nunca me he sentido incapaz por ser canaria, al contrario, nos superamos con las adversidades, tenemos una fuerza y una energía muy valiosa. Lo que sí es verdad, es que la insularidad nos condiciona con respecto al resto del Estado. De ahí la importancia de las ayudas institucionales para poder representar la marca Canarias en igualdad de oportunidades.

Yaiza López Peluquera «El folclore canario no está olvidado, pero sí un poco descuidado»

En torno a las tradiciones de las islas ha formado una familia y celebrará el Día de Canarias en los actos organizados en Telde

Yaiza López, en la peluquería de Telde donde trabaja. ARCADIO SUÁREZ

La teldense Yaiza López, que lleva trabajando en el sector de la peluquería desde hace 26 años, ha formado una familia en torno a las tradiciones canarias, ya que conoció a su marido cuando era monitor de folclore y llevaba a su hermana a clases de baile para que también aprendiera al igual que había aprendido ella anteriormente.

La música y el baile canario ha seguido uniéndolos 28 años después y su pareja y padre de sus hijos, Gustavo Hernández, es actualmente el director de la agrupación folclórica El Salitre del Faycán, creada en el año 2000, e impulsor del festival internacional de folclore El Salitre del Faycán, además de monitor en la Escuela Municipal de Folclore de Telde.

Los hijos, Edgar y Fabio, han seguido también la estela familiar y forman parte de esta agrupación teldense. Por ese motivo, celebran habitualmente el Día de Canarias en el barrio de San Juan, en los actos organizados por el Ayuntamiento de Telde, ataviados con la vestimenta típica y siguiendo las tradiciones. En esta ocasión podrán disfrutar de artesanía, productos de la tierra y la actuación de varias parrandas en la plaza, mientras que en la Casa Condal también habrá actuaciones.

«Canarias para mí es mi familia, pero también es sol, es mar y es gente amable»

López, jinamera de 46 años, colabora desde hace años con su marido en la organización del festival internacional, que ya lleva más de diez ediciones, y que ha permitido que acudan a Gran Canaria agrupaciones folclóricas de diferentes países, como Portugal, Serbia o Rumanía, entre muchas otros.

El objetivo de este evento es hacer un intercambio cultural entre diversos pueblos a través de la música y el baile. Asimismo, esta agrupación grancanaria representa a las islas en multitud de festivales tanto en la Península como en otros países europeos, para llevar las costumbres canarias a otros rincones del planeta.

Yaiza López, además, durante un paréntesis en su profesión de peluquera, fue la encargada de regentar una tienda de vestimenta típica en Telde. Se trataba de Textiles Linares, que estaba ubicada en la zona comercial abierta de San Gregorio, hoy ya cerrada en el municipio, pero que se mantiene en La Laguna, en Tenerife, como Almacenes Linares.

En la actualidad, desempeña su labor en la peluquería Zig Zag, en la zona de La Barranquera de Telde, pero no deja de lado las tradiciones de su tierra en sus ratos libres y junto a su familia, además de acudir a a romerías y actos tradicionales, entre ellos los del Día de Canarias o El Pino, en Teror.

«Canarias para mí es mi familia, porque vinculada al mundo del folclore creé una familia, pero también es sol, es mar, es gente amable. Para mi Canarias es vida, el paraíso», asegura López sobre la identidad canaria.

Y como considera las islas un paraíso, le gustaría que los que vienen de fuera cuidaran más esta tierra. No está en absoluto en contra del turismo, pero sí considera que tendrían que ser más respetuoso. También desearía que haya más ayudas a las tradiciones canarias, a los ganaderos y a la agricultura, para que se pueda disfrutar aquí de los productos de la tierra.

Asimismo, considera que nuestro folclore no está del todo olvidado y como reflejo lo ve en su familia, pero entiende que sí está un poco descuidado por todos, por los mismos canarios y también por las instituciones.

Temas

Día de Canarias