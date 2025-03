La controvertida moda de usar las apps menstruales para evitar embarazos

Las apps para controlar la menstruación se han convertido en una herramienta muy popular en todo el mundo. Muchas mujeres han recurrido a ellas para ... descubrir sus días fértiles y, en función de eso, intentar quedarse embarazadas. Pero también se han popularizado para justo lo contrario: evitar la concepción. ¿Son realmente fiables?

«Las aplicaciones de este tipo son de uso orientativo. Ayudan a saber cuáles son los momentos fértiles, pero no son suficientes», defiende Isabel Brotons, especialista del Departamento de Ginecología y de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Es decir, ni nos aseguran poder quedarnos embarazadas ni todo lo contrario. Pero no porque sean una engañifa, sino por sus propias limitaciones.

«Son una herramienta tecnológica muy buena, pero no sabe cómo estamos funcionando por dentro más que por los datos que nosotras le proporcionamos», continúa la doctora. Con esas pistas que le damos, «la app hace un cálculo con un algoritmo que interpreta más o menos qué día aproximado ocurre la ovulación», pero «no lo sabe realmente».

Y esos registros no siempre son los ideales. Para empezar, por ejemplo, cuando comenzamos a usar esta herramienta, no se puede 'hacer una idea' de si nuestra menstruación es regular o no. Eso lo consigue con el tiempo. En el caso de que lo sea, sus operaciones e informaciones son más fiables, pero no al 100%. Y cuando no lo son, el porcentaje es todavía más reducido. A la consulta de Brotons, por ejemplo, ha llegado más de una paciente asustada pensando que tenía problemas de fertilidad porque llevaba intentando quedarse embarazadas más de un año usando las apps y no lo había conseguido.

Además, hay momentos vitales en las mujeres en los que estas aplicaciones también 'fallan' más. «En la menopausia, por ejemplo, pero también al inicio de la edad fértil, cuando empiezan los primeros ciclos», menciona la ginecóloga. Y la razón está en que «como el ovario en un caso está empezando a funcionar y en el otro está dejando de hacerlo, su comportamiento no es el ideal y muchos ciclos son anovulatorios. Es decir, el ovario trabaja y finalmente acaba llegando una regla, pero sin que necesariamente haya ocurrido una ovulación en medio».

Así pues, es difícil que estas herramientas atinen a la hora de prevenir o promover el embarazo. Lo saben bien los investigadores escoceses que el pasado enero publicaron un estudio donde confirmaron la tendencia de las británicas a dejar de lado los métodos hormonales de contracepción en favor de otros más «naturales», entre los que mencionaban estas apps.

Los datos fueron recogidos entre 2018 y 2023. El uso de métodos basados en el conocimiento de la fertilidad cerca del momento de la concepción se quintuplicó en este periodo. También registraron un descenso de la media de edad de las usuarias: de 30 a 27 años. Cruzando las estadísticas, anotaron que esto podría estar detrás de un aumento de las solicitudes de aborto, aunque no establecieron una relación concreta de causa–efecto.

Útiles en las consultas

¿Significa todo esto que las apps de seguimiento de la menstruación son un timo? Lo cierto es que no, pero hay que saber cómo y para qué usarlas, defiende Brotons. «Se pueden usar para muchísimas cosas, no solo para registrar cuándo tienes la regla. Y además están bastante bien desarrolladas», señala. Recogen un montón de información:no solo los días que una mujer menstrúa, sino en qué cantidad, qué síntomas presenta, su estado de ánimo... Y también las secreciones cervicales durante el resto del ciclo, que es muy interesante, por ejemplo, para detectar con mayor exactitud los momentos más fértiles.

– ¿A un ginecólogo le puede resultar útil que recojamos todos estos datos en una app?

– Cuando vienen pacientes con trastornos de las reglas o con alguna irregularidad, es muy bueno que registren todo lo que experimentan durante el ciclo. Es valiosísimo. Así que estas apps pueden ser una herramienta buenísima para tenerlo a mano.