Cuatro rutas para leer el paisaje

Cuantas veces habrá paseado por la senda entre Ojos de Garza y Tufia y solo ha visto arena. O por la Caldera de los Marteles y únicamente se fijó en si el fondo estaba o no plantado. Los tesoros geológicos de Telde no están escondidos, como los de la leyenda del pirata y su mapa. Están a la vista de todos. Solo hay que saber leerlos e interpretarlos. No se preocupe. Ya tiene cómo hacerlo. Una app le ayudará a redescubrir esos paisajes. La aplicación le sugiere y documenta cuatro rutas geológicas por cuatro espacios protegidos y de singular belleza de Telde: el barranco de los Cernícalos, Tufia y sus dunas fósiles, el barranco del Draguillo y la Caldera de los Marteles (esta formación en sí está en Valsequillo, pero la ruta discurre por Telde). La app se llama Telde Georoutes, está disponible en español para IOS en la App Store y es de descarga gratuita.

Este proyecto ya es una realidad gracias a la conjunción de dos apuestas, la del Ayuntamiento de Telde por financiar actividades de I+D+i, y la de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de dos de sus organismos, el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) y el Grupo de Investigación en Geología Aplicada y Regional (GEOGAR), por transferir los resultados de sus conocimientos y contribuir a la promoción del patrimonio geológico de Canarias. Jorge Yepes, geólogo y profesor que ha coordinado al equipo que ha materializado esta iniciativa, subraya que la geología del archipiélago es única en el mundo y que, por tanto, debe convertirse en uno de los atractivos de Gran Canaria de cara al turismo.

Esta aplicación tiene un objetivo eminentemente divulgativo. Por eso recurre a un formato de georruta guiada, con mapas de cada una de las cuatro sendas, fotos e información científica contada de forma muy didáctica y que, además, se ofrece condimentada, en pequeñas dosis, con referencias sobre botánica, etnografía y cultura canaria.

Telde Georoutes ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Telde con 29.540 euros de los fondos del Fdcan y ha sido realizada por una decena de científicos y estudiantes de los últimos cursos de Ingeniería Geomática y de Informática de la ULPGC, coordinados por Yepes. Ese equipo lo han formado Andrea Rodríguez, Bárbara del Castillo Olivares, José Miguel Santana, Agustín Trujillo, José Pablo Suárez, José Mangas, Fernando Toscano, Moisés Martín y Martín Jesús Rodríguez-Peces.