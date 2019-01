El ambiente este miércoles en la sede de Desarrollo Local era de alegría y de esperanza. 25 mujeres se reencontraban con un trabajo tras años de paro. Han sido contratadas con cargo a un convenio de empleo, Telde Inserta, que les tendrá 6 meses trabajando para el Ayuntamiento y, por tanto, para su municipio. Verónica Bernal Hurtado, de El Caracol, es una de las afortunadas. «Busco aprender y ganar algo, sacar unas perras porque mi marido no está trabajando y este es el único ingreso que tengo con una niña en este mundo». Ayer se le notaba contenta.

Llevaba tres años en el paro y eso que se dedicaba a la agricultura, uno de esos nichos de trabajo que ahora tanto andan en boga, por aquello de la soberanía alimentaria. «Trabajaba la tierra, en el fresón...». Pero no con finca propia, sino para terceros. Tuvo una hija y aprovechó para dedicarse a ella. Pero en cuanto la llamaron para este convenio, no lo dudó. Quiere formación, pero también necesita ingresos. Al menos durante seis meses percibirá un salario bruto de 924,50 euros, como el resto de las beneficiarias de este convenio financiado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El presupuesto asciende a 195.399 euros, que pagan el Cabildo y el Gobierno canario con la colaboración del Servicio Canario de Empleo.

Este miércoles la edil de Desarrollo Local, Celeste López, la convocó a ella y a sus 24 compañeras de trabajo para darles formalmente la bienvenida y para pedirles que aprovechen esta oportunidad. «Dedíquense al menos cinco minutos al día para hacer balance de lo que están aprendiendo y darse cuenta de lo que de verdad son capaces de hacer», les dijo la concejal, que les invitó, además, a que una vez concluya este contrato sigan contando con la Agencia de Colocación de Telde para que las ponga en contacto con el mercado laboral.

Sandra Suárez Suárez, de El Ejido, lidiará con la que ella entiende que ha sido la causa de que haya estado tres años en paro: la edad. Es joven, 44 años, pero tiene la sensación de que las empresas busca gente más joven aún. Por fortuna, en este convenio la edad no ha sido un escollo. Es más, está dirigido a personas afectadas por la desigualdad en el acceso al empleo por factores de género, edad o escaso nivel de formación. «Es una experiencia porque es la primera vez que me llaman a algo así, es una nueva salida para avanzar un poquito». Tiene un hijo, pero su pareja trabaja y eso le ha hecho el paro más llevadero.

Carolina Rodríguez Sánchez, de 28 años, ha ido tirando como ha podido. «Tenía ingresos por madre soltera y porque cuidaba a un familiar discapacitado, así que gracias a Dios no me ha faltado de nada, ni a mí ni a mi niña». Lleva dos años y medio en el paro, pero dice que fue elegido. Nació su hija y, como se quedó sola con ella, decidió dedicarle todo su tiempo. Trabajaba en la hostelería desde los 15 años y nunca había conocido el paro. Tuvo hasta un piscolabis propio en la capital. Ayer estaba muy contenta. «Todo lo que sea aprender, con los brazos abiertos, no me niego a nada».