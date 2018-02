La capital grancanaria, lista para el carnaval de día y la gala infantil

Carnaval Canino, Carnaval de Día y Disfraces adultos

Gala Infantil

Sin variaciones también se mantiene la fiesta de los niños, el acto que, con el sabor de Tirma coronará a su reina de entre las 18 niñas que aspiran al trono y que tendrá lugar el domingo 4, a las 18:30 horas, con la presencia de dos importantes nombres del espectáculo y dos estrellas de las redes sociales: Karen Méndez y Calum.

La primera, cantante y actriz, es un auténtico fenómeno en Youtube, red social que la catapultó a la fama y en donde hoy la siguen 1.216.958 suscriptores. La argentina, muy activa en redes sociales -en Instagram tiene 472.000 seguidores- creó su canal en 2013 para subir covers de sus temas preferidos, pero hoy es su proyecto propio de pop latino el que la ha convertido en un auténtico fenómeno. El tema Tu enemiga, lanzado junto a Universal Music e interpretado junto al colombiano Mike Bahía, cuenta con más de 17 millones de visualizaciones en Youtube.

Karen Méndez interpretará 2 temas: Felices los cuatro y Tu enemiga, dando paso a Calum junto al que interpretará un tema a dúo (Me gusta cualquier plan) cuando el cantante español de ascendencia irlandesa haya interpretado dos de sus éxitos: Alone y On your Knees.

La carta de presentación de Calum llegó junto al lanzamiento de Hey Babe! en 2015 por parte de la compañía discográfica Pep’s Music Group, con la que había fichado un año antes, su trabajo le brindó su primer Disco de Oro.

A raíz de este gran éxito, fue llamado para participar en la gira Coca Cola Music Experience y poner voz a la banda sonora de la película de Disney Los Descendientes. Además, fue nominado a los premios 40 Principales 2015 como Artista Revelación; Neox Fan Awards 2015 como ArtistaWTF.

2016 y 2017 también llegaron cargados de giras y éxitos para Calum. Su álbum Staying Alive en donde lanza una fusión de estilos que transitan entre el rap, la electrónica y el pop nórdico, con una reedición que contó con la participación del Dj de los Black Eyed Peas Rocky Rock y temas inéditos lo terminó de situar como uno de los intérpretes más aclamados por los jóvenes que, además, ha compartido escenario con grandes talentos de prestigio internacional.

Este joven nacido en Granada, residente en Mallorca y con ascendencia irlandesa también cuenta a sus seguidores en Instagram a base de “k” (miles): 451.000 jóvenes del mundo siguen su día a día en la red más destacada para los adolescentes.

Además de estas actuaciones, la gala de los pequeños, presentada por José Croissier y Wendy Fuentes, subirá al escenario de La magia a los niños de las comparsas ganadoras del concurso infantil: Brisa de Volcán, Yoruba y Diamantes (3º, 2º y 1er premio de interpretación), y hará desfilar al resto de grupos tanto de comparsas como de disfraces que saldrán al ritmo del tema La vida es un Carnaval junto a la Asociación Musical Voces Soul Canarias.

En definitiva una gran fiesta que arropa a las protagonistas de la misma, las dieciocho niñas que saldrán con sus fantasías dispuestas a llevarse a casa cetro y corona.