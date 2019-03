Atentados con piedras contra el paisaje de las islas

«Todo el cráter está cubierto de nombres, hay quien ha llevado rofe, que es como llaman al picón en Lanzarote, de otros lugares de la Isla, para escribir nombres, amontonamientos de piedras e incluso una placa atornillada al suelo en memoria de una ciudadana inglesa, que falleció y a la que parece que le gustaba mucho el lugar. Estamos sometiendo al medio natural a un nivel de agresión y alteración inaceptable simplemente porque no entendemos o no sabemos que hay otra manera de disfrutarlo. No tenemos derecho a hacer esto», denuncian.