Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix Ofrece 30 dólares por acción por la firma dueña de franquicias como Batman y Harry Potter, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming

C. Cándido Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:57 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

No está todo dicho en el terremoto que en los últimos días vive el sector del 'streaming' y la industria audiovisual. Paramount Skydance lanzó este lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros Discovery (WBD) a 30 dólares por acción, desafiando el acuerdo anunciado el viernes entre la empresa y Netflix. «Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo», explicó David Ellison, presidente y CEO de Paramount, según recoge la agencia Bloomberg.

Esta OPA hostil valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, avanzó el conglomerado en un comunicado que calificó la oferta de Netflix como «inferior e incierta».

El 5 de diciembre Netflix anunciaba que había llegado a un acuerdo para adquirir Warner Bros por 82.700 millones de dólares, en un acuerdo operación que incluía todos los activos del centenario estudio, incluyendo su popular servicio de 'streaming', así como sus infraestructuras físicas. La transacción, que se espera que se ejecute en un plazo de entre 12 a 18 meses, ha obligado a Netflix a mover ficha con sus usuarios, que se preguntan qué será de sus cuentas a partir de ahora.

«Presentamos nuestra oferta directamente a los accionistas para brindarles la oportunidad de actuar en su propio beneficio y maximizar el valor de sus acciones», dice Davil Ellison. «Creemos que nuestra propuesta fortalecerá Hollywood. Esto beneficia a la comunidad creativa, a los consumidores y a la industria cinematográfica».

