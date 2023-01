La alumna con mejor expediente de la Complutense: «¡Ayuso, pepera, los ilustres están fuera»

El nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha levantado más de una ampolla entre la comunidad universitaria.

Tanto es así que estudiantes, profesorado y trabajadores de la UCM se han manifestado en contra de este reconocimiento a «dedazo», tal y como denuncian. Y es que, mientras que el resto de personalidades distinguidas como 'ilustres' de la Complutense -como el escritor Arturo Pérez Reverte y el fotógrafo Miguel Trillo- han sido votados por la Junta de la facultad, Ayuso fue propuesta directamente por el Rectorado.

Ante este escenario, la alumna de la Complutense Elisa María Lozano, mejor expediente de su promoción, aprovechó su intervención en el acto de entrega de estos reconocimientos para denunciar la distinción de Ayuso, un discurso que se ha hecho viral en redes sociales.

«¿(Ayuso) está haciendo algo por nosotros? Señora Ayuso, yo creo que no, ¿vale? Hoy es un día muy triste, chicos, porque cuando digo Ayuso oigo aplausos», espetó. «¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra», prosiguió.

«Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí, con un par, cuando no querían; yo no quería venir, y he venido para aprovechar mi discurso de verdad. Porque esta manifestación se va a manipular, esto es Ciencia de la Información, no de la Desinformación», agregó Lozano para culminar con el grito: «¡Ayuso, pepera, los ilustres están fuera».