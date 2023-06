El Parlamento de Canarias se estrena en su undécima legislatura

12:29

Torres toma posesión de su cargo arropado por un larguísimo aplauso

Llegó el turno de Ángel Víctor Torres. El presidente de Canarias en funciones tomó posesión de su cargo en la Cámara. Pero no lo hizo solo. Lo hizo arropado por la mayoría de las personas asistentes, que no dudaron en dedicarle un larguísimo aplauso al líder de los socialistas una vez pronunciada su promesa. Hay que recordar que Torres decidió no postularse como candidato ni al Congreso ni al Senado en las elecciones generales del 23 de julio, para poder mantenerse como líder de la oposición en el Parlamento regional.