Elecciones europeas: guía para no perderse

Europa tiene una nueva cita electoral el próximo 9 de junio y conviene recordar algunas claves para no perderse en las urnas.

Los eurodiputados, junto a los representantes de los gobiernos de los países de la UE, dan forma y deciden nuevas leyes que influyen en todos los aspectos de la vida en la Unión Europea. Desde el apoyo a la economía y la lucha contra la pobreza, hasta el cambio climático y la seguridad, entre otras cuestiones. Además, el Parlamento aprueba el presupuesto de la UE y controla cómo se gasta el dinero. También elige al presidente de la Comisión Europea, nombra a sus comisarios (como Colegio) y les obliga a rendir cuentas.

2 ¿Cada cuánto se celebran elecciones europeas?

Las elecciones europeas se celebran cada cinco años. Las últimas elecciones europeas tuvieron lugar en mayo de 2019. En ese año coincidieron con las autonómicas, municipales y cabildicias, lo que hizo que hubiera cinco urnas en los colegios (una para la lista insular al Parlamento, otra para la regional, la de los cabildos, la correspondiente a los ayuntamientos y la de los comicios europeos).

3 ¿Qué normas rigen las elecciones europeas, teniendo en cuenta la disparidad de países?

La gestión de las elecciones depende de cada país, pero hay algunos principios comunes. Así, las elecciones se celebran en los países comunitarios durante cuatro días, de jueves a domingo (en el caso de España, en domingo). El número de eurodiputados elegidos de un partido político es proporcional al número de votos que recibe. Los ciudadanos de la UE residentes en otro país de la UE pueden votar y presentarse a las elecciones en ese país. Cada ciudadano sólo puede votar una vez.

4 ¿Cuántos eurodiputados son elegidos esta vez?

Este año serán elegidos 720 diputados, 15 más que en las elecciones anteriores. El número total no puede exceder de 750 más el presidente.

5 ¿Cuántos eurodiputados se eligen por cada país?

El número de eurodiputados elegidos por cada país de la UE se basa en el principio de 'proporcionalidad decreciente', según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país pequeño. El número mínimo de eurodiputados por país es de seis y el máximo de 96. En España se elegirán el 9 de junio 61 escaños, dos más que en 2019.

Así se repartirán los escaños por país Alemania: 96

Francia: 81

Italia: 76

España: 61

Polonia: 53

Rumanía: 33

Países Bajos: 31

Bélgica: 22

Grecia: 21

República Checa: 21

Suecia: 21

Portugal: 21

Hungría: 21

Austria: 20

Bulgaria: 17

Dinamarca: 15

Finlandia: 15

Eslovaquia: 15

Irlanda: 14

Croacia: 12

Lituania: 11

Eslovenia: 9

Letonia: 9

Estonia: 7

Chipre: 6

Luxemburgo: 6

Malta: 6

6 ¿Se vota a los partidos nacionales o a las coaliciones europeas de partidos?

Concurren partidos políticos nacionales, pero una vez elegidos los eurodiputados, la mayoría opta por integrarse en grupos transnacionales. Resumiendo: el domingo 9 de junio usted podrá votar al PSOE, al PP, a Sumar... pero esos partidos después se integran en alianzas de ámbito comunitario. En el Parlamento Europeo saliente existen estos grupos: Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos); Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; Renew Europe Group; Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea; Conservadores y Reformistas Europeos; Identidad y Democracia; y la Izquierda en el Parlamento Europeo.

7 ¿Cuáles son las primeras decisiones que toma el Parlamento Europeo?

En su primera sesión plenaria, en la que se reunirán todos los eurodiputados, el nuevo Parlamento elegirá a un nuevo presidente de la institución. En una sesión posterior, el Parlamento elegirá al nuevo presidente de la Comisión Europea y, más adelante, examinará y aprobará a todo el Colegio de Comisarios.

8 ¿Qué diferencias hay entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo?

La Comisión Europea es el poder ejecutivo de la UE, responsable de proponer y aplicar la legislación comunitaria y del funcionamiento cotidiano de la UE. El Parlamento Europeo, que representa los intereses de los ciudadanos de la UE, y el Consejo Europeo, que representa los intereses de los países, elaboran las propuestas de la Comisión y, si están de acuerdo con ellas, las adoptan.

9 ¿Cuántos eurodiputados canarios hay en el Parlamento saliente?

Dos. Son Juan Fernando López Aguilar, por los socialistas, y Gabriel Mato, por los populares. Ambos repiten en las candidaturas de sus partidos en puestos de salida.

10 ¿Cuál fue el resultado de las elecciones de 2019?

En toda la UE, el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) sacó 177 escaños en 2019; la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, 140; Renew Europe, 102; Verdes/ALE, 72; Conservadores y Reformistas Europeos, 68; Identidad y Democracia, 54; la Izquierda en el Parlamento Europeo, 37; no inscritos (no incluidos en grupos) 50.

11 ¿Y cuál fue el resultado en España?

Hubo variación entre 2019 y 2024 al producirse una reasignación tras la salida del Reino Unido de la UE. El Parlamento Europeo saliente tiene 21 diputados socialistas; 13 del PP; 9 de Renew (7 de Ciudadanos, uno de PNV-CC y 1 independiente); 6 de la Izquierda en el Parlamento Europeo (4 de Podemos, 1 de Izquierda Unida y 1 de Anticapitalistas); 4 de Vox (integrados en Conservadores y Reformistas); 3 de Los Verdes / Alianza Europea (2 de ERC y 1 del BNG); y de 3 Junts, que están como no inscritos.

12 ¿Quién puede presentar su candidatura?

Para presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores necesitan acreditar las firmas de 15.000 electores. Ningún elector puede dar su firma para la presentación de varias candidaturas. Los partidos, federaciones y coaliciones pueden sustituir el requisito señalado en el párrafo anterior por las firmas de 50 cargos electos, ya sean diputados, senadores, diputados españoles del Parlamento Europeo, miembros de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o miembros de las corporaciones locales. Ningún electo puede dar su firma para la presentación de varias candidaturas.

13 ¿Cuál es la circunscripción electoral?

En las elecciones al Parlamento Europeo en España, la circunscripción electoral es única: abarca todo el territorio nacional. Esto significa que los electores votan a las mismas listas de candidatos, es decir, si usted va el 9 de junio a un colegio electoral de Gran Canaria, encontrará las mismas papeletas que si lo hace en Albacete, A Coruña, Madrid, Barcelona, Almería, etcétera. Es la única votación en España en la que se produce esa circunstancia.

14 ¿Cuáles son los requisitos para votar el 9 de junio en España?

Hay que tener 18 años cumplidos el día de la votación; poseer la nacionalidad española y residir en España o en el extranjero (salvo si se opta por votar en tu Estado miembro de residencia), o ser nacional de otro país de la UE residente en España. Para ejercer el derecho al voto en el colegio electoral, hay que presentar un documento de identificación original en el que aparezca tu foto (no se admiten fotocopias): DNI, pasaporte o carnet de conducir. También se puede presentar la aplicación miDGT y la tarjeta de residencia (en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean). También se puede votar por el correo. En ese caso, antes hay que solicitarlo en persona en cualquier oficina de correos (no olvide llevar el DNI original) o por vía telemática en la web de Correos. Si se solicita el voto por correspondencia ya no se podrá depositar el voto en la urna en la mesa electoral correspondiente.

15 ¿Cuántas candidaturas se presentan este año en España?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado martes la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) con el listado de las 33 candidaturas definitivas proclamadas para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En total se presentaron 39 candidaturas pero la Junta Electoral Central excluyó a seis de ellas, una vez examinadas por no cumplir con los requisitos exigidos.

La campaña electoral para elegir a los 61 eurodiputados españoles comenzará a las 00.00 horas del viernes 24 de mayo y finalizará a las 24.00 horas del viernes 7 de junio. ERC, Bildu y el BNG repiten candidatura conjunta bajo la denominación Ahora Repúblicas. Los nacionalistas del PNV y Coalición Canaria concurren como Coalición por una Europa Solidaria (CEUS). Junts lo hace bajo la denominación Junts y Lliures per Europa (Junts UE). Sumar integra a parte de sus socios de las generales del 23 de julio (En Comú, IU, Más Madrid, Compromís y Chunta Aragonesista), pero también se integra en su candidatura Nueva Canarias.

A continuación se reproduce el listado íntegro de candidaturas validadas: Izquierda española; Coalición por una Europa Solidaria; Frente Obrero; Ahora Repúblicas; Junts i lliures per Europa; PSOE; Ahora Andalucía; Iustitia Europa (IE); Vox; PP; Escaños en blanco; Corriente Revolucionaria de los Trabajadores; Podemos; Feministas al Congreso; Partido Comunista de los Trabajadores de España; Partido Comunista de los Pueblos de España y Partit Comunista del Poble de Catalunya; Sumar; Pacma; Cree en Europa; País y movimiento rural; Se acabó la fiesta; Futuro; La España olvidada existe; Ciudadanos; Falange Española de las JONS; Soberanía alimentaria española; Juntos por Extremadura; Partido humanista; Volt; Recortes cero; Extremeños Prex Crex; Partido Galego; Pirates de Catalunya y europeos, Alianza rebelde.