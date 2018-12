El Estado aprobará este viernes la subida salarial de los funcionarios

EFE / MAdrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que este viernes se aprobará la subida del 2,25 % del sueldo de los empleados públicos para 2019 durante el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona. Durante su comparecencia en el pleno del Senado para exponer las principales líneas de su Gobierno, Sánchez recordó que este alza del 2,25% se podría complementar con una subida del 0,25% ligada al incremento del PIB.

Según este acuerdo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la subida salarial sería del 2,25% en 2019, del 2% en 2020, aparte de un alza variable ligado al PIB si crece por encima del 2,5% en 2018, algo que previsiblemente ocurrirá.

De esta forma los empleados públicos podrían registrar un aumento salarial del 2,5% para 2019, tal como además preveían los presupuestos de la Cámara Baja para el próximo año, que contemplaban este porcentaje de subida en las retribuciones de todo su personal, incluidos los diputados. Además, la subida del salario de los funcionarios también podría mejorarse con el reparto de los fondos adicionales (0,25 % de la masa salarial).

Sánchez valoró que se apruebe esta media lograda con el concierto social en el II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado en marzo por el gobierno del PP y los sindicatos del sector público y asumido en su integridad por el actual Ejecutivo del PSOE.

También recordó que el Consejo de Ministros de Barcelona subirá a 900 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que significará «impugnar las consecuencias de una devaluación salarial» consecuencia de la crisis.

Por otro lado, el presidente apeló al Senado, y en particular a los senadores del PP, a que no bloqueen en esa Cámara una senda de déficit público más flexible. Sánchez insistió en que está «en manos de esta Cámara ser parte de la solución porque, si no, serán cómplices de un bloqueo que se traduce en sufrimiento». El jefe del Ejecutivo recordó que el pleno del Congreso debate y vota mañana nuevamente una senda de estabilidad presupuestaria que sitúa el objetivo de déficit público en el 1,8% del PIB para 2019.

El presidente del Gobierno hizo un repaso todas las medidas económicas que ha aprobado el Ejecutivo en apenas 6 meses.