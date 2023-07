...para trepar a las locuras del verano

Luigi Gómez Cerezo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La Playlist 1. Harry Nilsson 'Coconut'

2. Weezer 'Island in the Sun'

3. The Rolling Stones 'Connection'

4. Club del Río 'Bahama Mamma'

5. Silvio Rodríguez 'Locuras'

6. Lucio Battisti 'Un'avventura'

7. The Lemon Twigs 'This is my Tree'

[Entra en tu cuenta de Spotify para escuchar el podcast con sus canciones]

A esta altura, respirar se hace prácticamente imposible. Aquí arriba, el aire es tan fino que mata al hombre y no apaga el candil. Encaramado al vértigo, la cabeza me abandona y me visita por momentos y la tierra firme se ha convertido en un recuerdo lejano, como de otro mundo. «¿Por qué alguien pondría su vida en riesgo de esa manera?», preguntó siempre el hombre corriente. «Porque están ahí», contestó cada vez el escalador George Mallory. ¿Por qué lo hacía yo? Porque estaba decidido a hacerme con ese coco. (1)