Luigi Gómez y Carlos G. Fernández Jueves, 23 de mayo 2024, 23:43

¿Qué pasta de dientes usa quien es considerada por la revista Times como 'Persona del año'?¿Qué desayuna la quinta mujer más poderosa del mundo según Forbes? ¿Cómo alguien se convierte en una super estrella prácticamente omnipotente y definitivamente omnipresente? Taylor Swift es tremendamente talentosa, eso no lo duda nadie, pero gente con talento hay a patadas en la viña del Señor. Y, sin embargo, hay algo que edebe estar haciendo muy bien la famosa cantante de Pennsylvania (EE UU) para siempre asomar la cabeza un palmo largo más que sus competidores. ¿Por qué ella y no Beyoncé? ¿Por qué ella y no Billy Eilish? ¿Por qué ella y no Olivia Rodrigo o Miley Cirus? Descubrimos junto a la experta en marca personal Ana Jiménez y las voces del Amplificador Carlos G. Fernández y Luigi Gómez quién se esconde tras la proyección inmaculada de Taylor Swift.